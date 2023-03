Plus de 180 participants au premier Championnat canadien des sports canins attelés à Alma

Les chiens étaient impatients de s’élancer à la ligne de départ dimanche, lors de la dernière journée des compétitions, alors qu’ils s'apprêtaient à courir 21 kilomètres accompagnés de leur maître, dans les sentiers du Centre Dorval à Alma.

Différentes compétitions ont eu lieu toute la fin de semaine.

Il y a la catégorie 12 chiens, ils faisaient 21 kilomètres. Ensuite, on a les catégories six chiens, quatre chiens et deux chiens. Il y a aussi le ski, avec un ou deux chiens. On a aussi la course à pied , a expliqué l’un des membres du comité organisateur, François Cauchon.

Plus de 180 participants de partout au pays prenaient part à la compétition. Certains provenaient même des États-Unis.

Des chiens étaient fatigués, mais heureux après les compétitions. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Après leur course dimanche, les participants étaient heureux de leur expérience. Avec une température clémente, les conditions étaient parfaites.

Ça s'est très bien passé, c'est une très belle piste, le fun à conduire avec des petits vallons, des courbes, c'était vraiment agréable , a souligné l’une des participantes.

On a pu faire un dépassement à la toute fin, les chiens sont rentrés en forme, ils sont contents , a mentionné un autre compétiteur.

Au Canada, les sports canins d'attelage ne sont pas aussi populaires que dans d'autres pays, mais ils sont en pleine expansion.

Notre club, ça fait 10 ans qu'il existe et les clubs, ça commence de plus en plus et on commence à avoir plus de participants, constate François Cauchon. Avant, il y avait beaucoup plus de grosses équipes que de petites, moins de trottinettes avec un ou deux chiens, par exemple. Le sport prend une autre tournure.

Au total, 19 000 $ étaient remis aux gagnants des différentes épreuves.

D’après un reportage de Béatrice Rooney