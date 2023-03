Un Canadien est arrêté au Mexique après la mort d’une Britanno-Colombienne

Une femme de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, a été retrouvée morte vendredi dans un complexe hôtelier du Mexique et un Canadien a été arrêté en lien avec sa mort.

Les procureurs mexicains n’ont pas divulgué le nom de la victime ni de la personne arrêtée.

Selon sa famille, il s'agit de Kiara Agnew, 23 ans, originaire de Plaster Rock, au Nouveau-Brunswick, qui a déménagé à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, à l’adolescence.

Dans une publication sur Twitter, vendredi, les autorités policières locales écrivent qu’une femme a été retrouvée sans vie avec des marques de violence dans un hôtel de Playa del Carmen, et que la police a arrêté une personne d’origine étrangère pour un possible féminicide .

Affaires Mondiales Canada confirme qu'une personne de citoyenneté canadienne est morte au Mexique et qu'une autre est en détention. Ottawa indique aussi que des agents consulaires fournissent une assistance aux familles.

Selon Katlyn Levesque, la tante de la jeune femme, Kiara Agnew allait avoir 24 ans le 11 mars.

Elle raconte que celle-ci avait hâte d'aller fêter son anniversaire au Mexique avec son petit ami. Elle parlait d'aller faire de l'apnée, de visiter des ruines et des plages.

La tante dit avoir parlé à sa nièce pour la dernière fois jeudi dernier.

C'est un voyage qui a rapidement tourné au cauchemar pour la jeune fille et sa famille. On m'a dit qu'elle a été trouvée morte à l'hôtel. J'étais sous le choc lorsque je l'ai appris et je le suis encore , confie-t-elle.

Elle ajoute que la famille attend les résultats d’une autopsie pour connaître la cause exacte du décès.

Katlyn Levesque souligne que sa nièce a toujours aimé voyager et qu’elle était passionnée des animaux.

Elle affirme que la mort de Kiara est une vraie tragédie pour toutes les personnes touchées.

Avec les informations de Tom Popyck