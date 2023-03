Les SDC veulent maintenir la vitalité des rues commerçantes

Le directeur général de la Société de développement (SDC) Faubourg Saint-Jean-Baptiste, François Blay Martel, estime qu’une bonne diversité commerciale bénéficie toujours aux habitants d’un quartier.

Moi ça me coûte, de me dire "ah ben là faut que j'aille à Place Laurier pour pour m'acheter une paire de lunettes, parce que dans le quartier, il n’y en a pas" , dit-il pour imager.

Sur la rue Saint-Jean, à l’ouest de la rue Honoré-Mercier, plusieurs locaux sont vacants, certains depuis plusieurs années. Malgré tout, les résidents du secteur peuvent compter sur des commerces de proximité, dont une pharmacie, une épicerie, des boutique de vêtements, et une quincaillerie.

Des piétons marchent sur la rue St-Jean, à Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

François Blay Martel considère toutefois qu’il y aurait encore de l’espace pour certains domaines moins bien desservis comme les éléments plus spécifiques, poissonnerie ou boucherie […] il n’y a pas de lavoir dans le quartier .

La SDC réfléchit donc aux moyens d’améliorer l’offre dans le secteur. Le plan, c'est de s'assurer qu'il y ait une occupation complète de tous les locaux, avec les défis que ça amène aussi, mais parler avec les commerçants actuels et de voir de quelle manière on favorise la location des locaux vacants.

Un effort constant

Plus à l’ouest, sur l’Avenue Maguire, dans le secteur Sainte-Foy, la SDC Maguire se réjouit qu’aucun local ne soit vacant depuis deux ans. Un résultat qui a nécessité un travail de plusieurs années.

En sept ans, on a opéré un changement. D'abord y aller avec davantage d'animation, pour bonifier, faire en sorte que les gens viennent pour autre chose. Ensuite, on a travaillé sur notre notoriété , illustre le président de la SDC, Bruno Salvail.

Bruno Salvail représente les commerçants de l'avenue Maguire. Photo : Radio-Canada

Il rappelle toutefois que rien ne doit être tenu pour acquis. Il faut continuer de travailler là-dessus, parce que les enjeux qui existaient avant la pandémie reviennent en courant. Le commerce de détail continue d'évoluer avec le commerce en ligne et les centres commerciaux continuent d'accroître leur offre.

Ce constat résonne chez Josiane Turmel-Poulin, copropriétaire de la boutique Jupon Pressé, dans la Faubourg Saint-Jean-Baptiste. Elle croit que les commerçants doivent faire leur part pour maintenir la vitalité de leur quartier et elle est toujours à la recherche d’idées pour garder la vitalité de son commerce: On est proche de notre clientèle, on sait aussi se réinventer, on se questionne beaucoup sur ce que les clients veulent , explique-t-elle.

Quelques portes plus loin, Olivier Verdot et Rachel Parenteau ont ouvert la pâtisserie Chouquette il y a quelques mois.

C’était important pour eux de travailler dans le quartier: On habite le quartier, on voulait vraiment faire partie intégrante du quartier. Avant tout, on est consommateur et on voulait dynamiser le quartier dans lequel on vit , explique M. Verdot.

Le rôle des résidents

Quelques kilomètres au nord, dans le quartier Saint-Roch, le président du Conseil de quartier se dit reconnaissant de la diversité commerciale du secteur. Toutefois, lui aussi estime qu’il y aurait place à l’amélioration.

C’est certain que d’avoir une poissonnerie, ça pourrait être intéressant. Une quincaillerie, c’est toujours pratique. Je pense aussi à une cordonnerie , détaille Louis-H. Campagna.

La rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch à Québec Photo : Radio-Canada

Il estime cependant que les résidents ont aussi leur rôle à jouer pour attirer les commerces dans leur quartier. C'est une dynamique: Est-ce que je veux encourager les commerces de proximité? Est-ce que finalement j'embarque dans mon char puis je m'en vais en dehors du quartier pour acheter ce dont j'ai besoin?