Au Manitoba, les entreprises du Whiteshell recrutent en prévision de la saison estivale

Face aux défis de recrutement, les entreprises doivent rivaliser d’ingéniosité pour recruter afin d’espérer une relance des activités pour l’été.

Depuis le début du mois de mars, plusieurs entreprises de la région du Whiteshell ont déjà commencé à publier leurs annonces afin de recruter des travailleurs saisonniers. Les postes recherchés sont variés, allant de caissier à l’entretien des jardins et des maisons.

La propriétaire du Whiteshell Lake Resort, Liberty Des Roches-Dueck, se réjouit du nombre important de manifestations d’intérêt à la suite de son offre d'emploi. J'ai eu plus de réponses à cette annonce que pendant les quatre dernières années d'embauche combinées , affirme-t-elle. Liberty Des Roches-Dueck ajoute que les travailleurs sont en général des étudiants.

« Dans notre entreprise, on traite les étudiants comme une famille. On sait que si on les traite avec respect, tout se passera bien et ils auront plus de chance de rester. » — Une citation de Liberty Des Roches-Dueck, propriétaire du Whiteshell Lake Resort

Elle affirme que les entreprises doivent prendre soin de leurs employés afin de rendre le travail attractif. Par exemple, cela passe par ne pas demander plus de travail aux employés que ce pourquoi ils sont payés et de favoriser de bonnes conditions de travail , estime Liberty Des Roches-Dueck.

Une stratégie qui semble faire ses preuves puisque les travailleurs saisonniers reviennent en moyenne pendant trois ou quatre été consécutifs pour travailler dans l’entreprise de Mme Des Roches-Dueck.

Sur leurs annonces, d'autres entreprises, comme Beach House située près du Lac Falcon, attirent l’attention de probables candidats sur les avantages à se joindre à elles, comme le fait de travailler sur la plage et de profiter de la crème glacée.

Le Whiteshell est une région très touristique au Manitoba avec des plages, des espaces de campings et des chalets. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

La chambre de commerce du Whiteshell-Sud indique qu'environ 100 petites entreprises sont à la recherche de personnel. Son président, Corley Sweeting, rejoint la vision adoptée par ces entreprises. Dans le Whiteshell, on a déjà des salaires compétitifs qui vont au-delà du salaire minimum donc pour attirer les travailleurs, il faut penser à d’autres stratégies , estime-t-il.

Il ajoute qu’en plus des étudiants, parmi les travailleurs saisonniers, il y a aussi des retraités. Tout n’est pas qu’une question d’argent, beaucoup de personnes mettent l’accent sur plus de liberté avec notamment des horaires plus flexibles, surtout depuis la pandémie , déclare-t-il.

D’autres acteurs du secteur touristique dans le Whiteshell sont confiants et s’attendent à une relance des activités. C’est ce qu’estime le président de l'Association Whiteshell Cottagers, Ian Baragar,

Depuis la pandémie, nos manières de travailler ont changé et beaucoup de personnes ont déménagé, mais la demande et les besoins sont toujours présents , dit-il.