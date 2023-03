France Bélisle accentue la pression sur Québec dans le dossier de l’itinérance

La pression sur le municipal (et surtout sur le communautaire) est grande dans une gamme d’interventions qui s’élargit sans cesse. Les villes viennent combler véritablement un grand vide malheureusement laissé par le gouvernement du Québec , écrit la mairesse dans sa lettre ouverte.

Mme Bélisle estime que plusieurs raisons expliquent la crise de l’itinérance à Gatineau, dont le désengagement du gouvernement du Québec en regard des services de santé et services sociaux, jumelé aux difficultés d’accès à certains services, notamment en matière de santé mentale , ajoute-t-elle.

Selon elle, il y a un immense décalage entre les besoins, les ressources humaines et financières disponibles.

Par conséquent, un leadership plus soutenu de Québec est nécessaire parce que les villes veulent faire partie de la solution, au bénéfice de tous leurs citoyens , continue Mme Bélisle.

Une lettre qui fait réagir

Des propos qui font échos auprès de François Roy, coordonnateur de l’organisme Logemen’occupe.

L’itinérance n’est pas uniquement un problème de logement, mais c’est toujours relié à un problème de logement. Donc si on manque de logement à prix modique, de logement social, c’est sûr que ça va avoir un incident sur des ménages à faible et modeste revenu, auprès de personnes seules, vulnérables, fragilisées , commente M. Roy.

Par ailleurs, pour le directeur général du Bureau régional d’action sida (Bras Outaouais), Sylvain Laflamme, la Ville de Gatineau a également sa part de responsabilité dans le dossier de l’itinérance.

Elle dresse un portrait assez réaliste de ce qu’on vit sur le terrain. Cependant, la Ville aussi doit en faire plus. Il y a une crise de logement actuel sur le territoire, à titre d’exemple, BRAS Outaouais travaille depuis six ans sur un projet de logement social. C’est très fastidieux, c’est long, c’est difficile. Et ça, je ne crois pas que c’est seulement au niveau provincial, c’est aussi au niveau municipal. On est en crise et je crois qu’il faut absolument agir rapidement , commente M. Laflamme.

