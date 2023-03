McLaren-Lotus ouvrira un premier concessionnaire à Québec

C'est le groupe Holand qui en est le propriétaire, qui est aussi propriétaire de BMW à Québec et Lévis. Le groupe a aussi acheté en août le Circuit Mont-Tremblant.

La marque McLaren est déjà présente au pays. Il y a un concessionnaire à Montréal depuis quelques années.

Selon Charles Drouin, directeur général du Salon de l’automobile de Québec, qui en a fait l’annonce à Radio-Canada, il y a un bon marché pour le concessionnaire.

C’est un marché de niche, mais il y a un marché, sinon le manufacturier n’aurait pas pris la décision de s’installer à Québec. Le Salon de l’auto est aussi une vitrine exceptionnelle pour faire découvrir la marque.

La succursale de Québec sera située sur la rue Étienne Dubreuil.

Des voitures luxueuses au Salon

On vient au Salon de l’auto pour magasiner, mais on vient également rêver rappelle Charles Drouin.

Et les amateurs de voitures de luxe ne devraient pas être déçus. Une collection particulièrement luxueuse sera exposée au Salon de l’automobile de Québec d’une valeur de 32 millions de dollars regroupant 11 véhicules.

Une Bugatti pur sport modèle vert notamment où il y a seulement 60 exemplaires à travers le monde. Une Bugatti noire où il y a seulement 20 exemplaires à travers le monde. Six Ferrari, une Rolls-Royce , énumère alors Charles Drouin.

On est très fébrile , reconnaît Charles Drouin alors que les voitures arrivent tout juste pour l’exposition.

Plusieurs voitures Lamborghini seront exposées. Photo : Radio-Canada

Le Salon de l’automobile de Québec demeure celui qui présente le plus de marques au pays selon M. Drouin. Il y aura une zone tuning cette année pour la première fois, la voiture d’Harry Potter se trouvera à travers les dizaines de modèles du Salon. On aura des Westfalias des années 70, c’est notre 40e anniversaire donc on aura une section des années 80.

Environ 35 % des visiteurs viennent au Salon pour magasiner un véhicule, selon l’organisation.

Selon une entrevue de Tifa Bourjouane.