De jeunes musiciens promeuvent l’accès à l’éducation musicale avec un concert à Winnipeg

Les Winnipégois ont pu faire leurs emplettes au son de la musique classique au centre commercial Kildonan Place, samedi et dimanche, puisque de jeunes musiciens se sont donnés en concert pour lever des fonds pour financer l'accès à l'éducation musicale.

L'événement annuel est organisé par la Manitoba Registered Music Teachers' Association (MRMTA), qui regroupe des enseignants de musique manitobains.

D'après un communiqué de l'association, le marathon de musique Kids Helping Kids vise à permettre aux enfants d'avoir accès à des cours de musique, et ce peu importe leur situation . En 30 ans d'existence, l'initiative a permis d'amasser 230 000 $ à cette fin.

L'ancienne présidente de la MRMTA , Evangeline Keeley, explique que c'est le premier concert à avoir lieu en présentiel depuis 2020.

Les programmes auxquels vont ces fonds incluent des cours pour des instruments, mais aussi des programmes d'enregistrement et de création musicale , précise-t-elle.

D'après Evangeline Keeley, la musique est une partie essentielle au développement des enfants . C'est un outil qui sert à exprimer une émotion. C'est aussi un art qui guérit, donc plus on touche à la musique, plus c'est bénéfique à notre bien-être.

Elle ajoute que d'utiliser un instrument de musique profite au développement du cerveau, notamment à travers la coordination des mains et des yeux, en plus de la discipline d'apprendre à en jouer .

Cette année, l'objectif de la levée de fond est de récolter 5000 $, une cible qui sera bientôt atteinte selon l'ancienne présidente de la MRMTA .

Avec les informations de Fernand Detillieux et de Laïssa Pamou