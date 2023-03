Privé en santé : Bernard Lord manque « de bon sens », selon des critiques

Le plaidoyer de l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Bernard Lord, pour un engagement accru du secteur privé en santé, ne convainc pas la représentante d’une association qui milite pour la sauvegarde et l’amélioration du système public de soins.

Dans une entrevue à Radio-Canada il y a une semaine, Bernard Lord, qui est chef de la direction de Medavie, soutenait que les gouvernements des provinces devaient décentraliser les soins pour mieux servir leurs populations.

Bernadette Landry, coprésidente de la Coalition pour la santé du Nouveau-Brunswick, estime que c'est exactement le contraire qui va arriver .

Plus on va ajouter de privé dans le système de santé, plus notre système public va s'affaiblir. Notre système public est déjà très affaibli , a-t-elle déclaré dimanche lors d’une entrevue au Téléjournal Acadie.

Les travailleuses et travailleurs de la santé sont déjà débordés, en grande partie parce qu’ils ne sont pas en nombre suffisant, rappelle-t-elle. À son avis, le secteur privé aggrave cette situation.

« On a déjà une si grande pénurie, pourquoi aller voler du personnel du système public pour l'affaiblir encore plus? C'est ça que je trouve qui n'a pas de bon sens dans les propos de Bernard Lord. » — Une citation de Bernadette Landry, coprésidente de la Coalition pour la santé du Nouveau-Brunswick

La privatisation, ça veut dire qu'on va aller chercher le personnel qui est dans le moment dans le sytème public et on va l'amener dans le système privé. Ça veut dire moins de personnes qui vont être là pour s'occuper des malades dans les hôpitaux, par exemple , dit-elle.

Bernadette Landry, coprésidente de la Coalition du Nouveau-Brunswick sur la santé, le 16 novembre 2022. Photo : Radio-Canada

Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick opère le système d’ambulance depuis 2007. Le gouvernement libéral de Brian Gallant lui a accordé en 2017 un contrat de gestion des services de soins à domicile du programme extra-mural. L’entreprise gère aussi Lien Santé NB, créé en 2022.

Alors que le dirigeant de Medavie prône une plus grande décentralisation dans la province, la porte-parole de Coalition pour la santé estime que les ressources devraient plutôt revenir vers le système public. Tout ce qui est fait dans le moment par Medavie pourrait facilement être fait par le système public. C'était fait avant par le système public , a soutenu Bernadette Landry.

Elle s’inquiète en outre de la reddition de comptes. Medavie est avare d'information. Puisque c'est une compagnie, ils n'ont pas intérêt à donner de l'information au public , a-t-elle affirmé dimanche.

Bernard Lord, qui a été premier ministre progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick de 1999 à 2006, voit au contraire la réforme orchestrée en Ontario par Doug Ford, qui veut faire une plus grande place au secteur privé dans la prestation des soins, comme un modèle à suivre pour Fredericton.

Bernard Lord est le chef de la direction de Medavie, dont le siège social est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Bernadette Landry réfute les arguments de M. Lord, qui estime que les gouvernements doivent innover en ouvrant la porte davantage au privé.

L'innovation, ça peut être positif ou négatif. On peut innover, mais d'une façon très négative qui va nuire au système. Et c'est ce que le privé fait , a-t-elle déclaré dimanche.

Elle accuse l’entreprise de retirer du personnel si précieux au système public, forçant notamment les réseaux de santé à recourir à des infirmières privées itinérantes qui coûtent à l’État des millions de dollars par année.

Les paiements et subventions du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick à Medavie pour les services de santé sont passés de 100 millions de dollars en 2016 à plus de 218 millions de dollars en 2022, selon les comptes publics de la province.

Cela s’explique par la prise de contrôle du programme extra-mural durant cette période. La semaine dernière, Bernard Lord affirmait aussi que les volumes de patients sont aujourd’hui plus élevés.

D’après les renseignements de Margaud Castadère et de Nicolas Steinbach