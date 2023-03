Des bénévoles travaillent à la réouverture du Bistro du Carrefour des Plaines de l’ACFR

Le 27 avril 2022, un tuyau a éclaté et a causé une inondation qui a touché toute l’École Monseigneur de Laval, où se situe le bistro.

Selon la bénévole et consultante pour l’ ACFR , Claire Bélanger-Parker, il y a encore beaucoup à faire avant que le Bistro du Carrefour des plaines soit prêt pour l’ouverture officielle. L'association espère ouvrir le bistro le 23 mars, mais tout dépend de l'avancée des travaux.

Selon Claire Bélanger-Parker, l’inondation du printemps 2022 a fait beaucoup de ravage et sans l'action bénévole, il serait presque impossible de rebâtir le bistro.

Ça fait partie de la prise de conscience que tout individu doit donner un peu de son temps pour faire que sa communauté continue de grandir et d’évoluer , souligne-t-elle.

La bénévole veut servir de modèle positif à sa famille et démontrer l'importance du bistro.

J’ai deux petits-enfants dans le réseau du Conseil des écoles fransaskoises et j'aimerais qu’eux aussi comprennent l'importance de cette salle communautaire là, ces espaces communautaires là qui ont été bâtis pour eux , explique Claire Bélanger-Parker.

S'impliquer en famille

À travers le bénévolat, certaines familles sont venues créer des liens et faire des rencontres. Mireille Bizimana est venue mettre la main à la pâte, samedi, avec ses trois filles âgées de 13 à 16 ans.

C'est un bon moment à passer ensemble, on fait un travail d’équipe ensemble. C’est un moment vraiment très joyeux, on aime ça. On en fait depuis qu’on est venus ici au Canada en 2016 et on aime beaucoup! , sourit-elle.

Mireille Bizimana et ses trois filles, Khérise, Maela et Chloé. Photo : Radio-Canada / Danielle Dutrisac

Le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, la designer fransaskoise Réa Harbus présentera sa collection printanière au Bistro du Carrefour des Plaines. Le 26 mars, Alexis Normand y présentera un spectacle et son film, Assez French.

L' ACFR invite les personnes qui souhaitent s'impliquer bénévolement au bistro à communiquer leur intérêt au bureau de l'association.

Avec les informations de Danielle Dutrisac