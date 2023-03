Le déneigement des toitures n’est pas sans risques, rappelle la CNESST

L'organisme rappelle que les travaux de déneigement ne s'improvisent pas et insiste sur la mise en place de mesures nécessaires pour éliminer les dangers.

La commission suggère plusieurs méthodes sécuritaires, notamment de déneiger son toit à parti du sol ou d’un appareil conçu pour le levage de personnes.

Il faut aussi s'assurer d'avoir une distance minimale d'au moins 3 mètres des fils électriques, de porter un équipement de protection individuelle contre les chutes et de délimiter au sol la zone de déversement de neige.

La responsable des communications à la CNESST , Allison Ouellet, rappelle que les accidents liés au déneigement des toitures sont souvent lourds de conséquences.

Le message de la CNESST s'adresse aux employeurs, aux travailleurs, aux travailleuses, aux gestionnaires d'édifices et aux propriétaires , explique-t-elle. J'aimerais également vous préciser que les dangers de chute en hauteur, ce sont vraiment des dangers à conséquence grave et la CNESST applique un principe de tolérance zéro. Elle peut procéder même à l'arrêt des travaux, donc des poursuites pénales sont également possibles. Peut-être qu'on se pose la question, à partir de quelle hauteur faut-il être protégé contre les chutes? Et bien les travailleurs et les travailleuses doivent être protégés contre les chutes s'ils sont exposés à une chute de plus de 3 mètres , dit-elle.