L’équipe mexicaine de biathlon fait fondre le coeur des spectateurs à Canmore, en Alberta

Il y a quelques années, Christopher Gomez et son entraîneur et coéquipier, Raul Antonio Figueroa, ne savaient même pas skier.

Nous n’avions aucune idée de ce qu’était le biathlon , avoue Christopher Gomez.

L’idée de pratiquer ce sport et de rivaliser au niveau international, à 38 et 34 ans respectivement, est survenue après un concours de tir dans une foire en Autriche, leur pays de résidence.

Le meneur du jeu nous a dit: "Hé! Vous tirez vraiment bien, pourquoi ne commenceriez-vous pas une équipe de biathlon pour le Mexique?" , raconte l’athlète.

Ils ont regardé des vidéos sur YouTube et se sont entraînés en skiant dans les champs de la région, pensant alors que le ski de fond (cross-country skiing, en anglais) signifie skier à travers la campagne. Ils ont aussi démarré la Fédération de biathlon mexicaine, dont ils sont toujours les deux seuls athlètes.

Les deux biathlètes se partagent les tâches d’athlète et d’entraîneur à tour de rôle. Leur première compétition internationale remonte à 2021, à Arber, en Allemagne, 10 mois après avoir commencé à s’entraîner. Ils ont tous les deux terminé derniers, à plus de 25 minutes du vainqueur de la compétition de sprint.

Nous avons fait des courses contre des enfants et ils nous ont botté le derrière , se souvient Raul Antonio Figueroa. Nous avons aussi fait des courses contre des personnes âgées et ils nous ont aussi botté le derrière!

Christopher Gomez en compétition à Canmore, alors que Raul Antonio Figueroa prenait le rôle d'entraîneur. Photo : CBC/Paula Duhatschek

Ils sont encore loin de gagner des médailles. Christopher Gomez est arrivé dernier dans toutes les compétitions auxquelles il a participé à Canmore ces deux dernières semaines.

Raul Antonio Figueroa est même passé sous la barre des 40 minutes pour un sprint de 10 km à Obertilliach en Autriche, en février.

Leur objectif va au-delà de la compétition. Notre motivation est de représenter le sport et de nous améliorer pour le pays , explique ce dernier.

Quand les gens parlent du Mexique en Europe, ils parlent de choses comme la drogue et les cartels, la violence. Nous sommes gagnants quand ils disent plutôt qu’ils connaissent une équipe de biathlon mexicaine, si c’est la première chose à laquelle ils pensent quand ils pensent au Mexique. Pour nous, c’est une victoire.

Le président du comité organisateur des compétitions à Canmore abonde dans le même sens.

Le but du biathlon, c’est de faire grandir l’activité physique, le sport en général partout dans le monde , explique Ken Davies. J’espère qu’ils vont continuer à participer et j’espère que plus d’un athlète mexicain viendra à la compétition la prochaine fois.

Christopher Gomez et Raul Antonio Figueroa recrutent activement pour, justement, faire grandir l’équipe. L’espoir est qu’un jour un athlète mexicain monte sur un podium de biathlon même si eux ne réalisent jamais ce rêve.

Avec les informations de Paula Duhatschek