La fête du cinéma en famille à Québec pour la relâche

Le Festival de cinéma en famille de Québec est de retour pour une 12e année avec cinq films en compétition officielle dans les deux succursales du cinéma Le Clap, à Place Ste-Foy et Loretteville.

Du 5 au 10 mars, les jeunes cinéphiles en relâche et leurs parents pourront regarder 25 films au total et participer à diverses animations.

« L’objectif est de faire découvrir le cinéma autrement » — Une citation de Robin Plamondon - Fondateur du FCEQ, directeur des cinémas Le Clap

Le directeur général des cinémas Le Clap, Robin Plamondon, assis dans l'un des fauteuils ajustables. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Le but de M. Plamondon est de présenter des films moins connus, des productions européennes, asiatiques ou encore africaines, tout en réservant une belle place aux films québécois.

Certains films n'arrivent pas à se rendre jusqu'à notre territoire pour une question de rentabilité ou de distribution qui peut être plus complexe se désole M. Plamondon, c’est pourquoi le FCEQ met l’accent sur une programmation tournée vers le monde.

La compétition officielle

Cette année, trois films sur les cinq en compétition officielle sont québécois. Katak, le brave béluga, un long métrage d’animation de 10e Ave Productions, Dounia et la princesse d'Alep un conte de Marya Zarif sur la guerre en Syrie ainsi que Coco ferme, le dernier né de la série Les contes pour tous.

Dounia-et-la-princesse-d'Alep-Marya-Zarif Photo : Radio-Canada / @Hautetcourt.com

Il y a aussi La petite bande, une aventure familiale imaginée par le réalisateur français originaire de Tunisie, Pierre Salvadori et enfin Yuku et la fleur de l'Himalaya, un film d’animation belge, français et suisse.

Les cinq titres sont en lice pour les prix du meilleur film, meilleure réalisation, meilleure musique. Il y aura aussi un prix Choix du public , suite au vote des spectateurs qui sont invités à désigner leur film préféré sur le site Internet de l’événement.

Donner la piqûre aux plus jeunes

Le FCEQ vise un public de 4 ans et plus. Pour capter l’attention des plus jeunes, la programmation a prévu une série de 10 courts métrages.

« C’est une belle façon d’amener des enfants pour une première fois en salle de cinéma » — Une citation de Robin Plamondon - Fondateur du FCEQ, directeur des cinémas Le Clap

De l’animation accompagnera les six jours de l’événement dès le matin avec des magiciens, clowns animateurs, maquilleurs et autres mascottes.

Un hommage au cinéma d’hier

Pour la clôture, le film muet de 1928 Steamboat Bill de Buster Keaton sera à l'honneur. Trois musiciens de la Ligue d'Improvisation musicale de Québec (LIMQ) créeront une bande sonore lors de la projection, une belle mixité entre les arts de la scène, les arts musicaux et le 7e art se réjouit à l’avance M. Plamondon.

Buster Keaton (1895-1966) Photo : Getty Images / Hulton Archive

Par ailleurs, six nouveaux épisodes de la série Mini-Jean et Mini-Bulle seront dévoilés au public, des courts métrages de 3 ou 4 minutes souligne le fondateur du festival, regroupés en un programme de plus d’une heure dans lequel figurent également quelques épisodes de l’Agent Jean.

Mini-Jean et Mini-Bulle Photo : Radio-Canada

Alex A., créateur du personnage de l’Agent Jean sera présent pour rencontrer le public ainsi que l’équipe de production de la série.