Hamilton-Centre : que pensent les candidats à l’approche de l’élection partielle?

Les candidats ont arpenté les rues du centre-ville, frappé aux portes et fait connaissance avec les résidents avant le scrutin anticipé prévu du 8 au 10 mars et les élections qui se tiendront le 16 mars

Vendredi, les 10 candidats ci-dessous figuraient sur la liste d'Élections Ontario comme candidats à la députation.

Peter House, Parti de la réforme électorale

Lucia Iannantuono, Parti vert de l'Ontario

Sarah Jama, Nouveau Parti démocratique de l'Ontario

Matthew Lingard, candidat indépendant

Deirdre Pike, Parti libéral de l'Ontario

Mark Snow, Parti libertaire

John Turmel, candidat indépendant

Lee Weiss Vassor, Parti New Blue

Pete Wiesner, Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

Nathalie Xian Yi Yan, candidate indépendante

Voici à quoi ressemblent les engagements du Parti vert, du NPD, du Parti libéral et du Parti conservateur dont les candidats étaient en campagne la semaine dernière.

Logement

Alors qu'il faisait campagne jeudi matin, le candidat libéral et défenseur de l'équité Deirdre Pike s'arrêtait pour parler à un résident. Photo : (CBC News) / Samantha Beattie

Lucia Iannantuono pour les Verts

Rechercher des solutions de logement sur les terrains vacants de la ville

Défendre les immeubles de faible hauteur dans les noyaux urbains

Selon son site Web, Lucia Iannantuono est une ingénieure en matériel qui a été active dans le mouvement environnemental de Hamilton .

Sarah Jama pour les Néo-Démocrates

Repousser le projet du gouvernement Ford d'aménager des sections de la Ceinture de verdure

Soutenir la densification et la construction du noyau urbain

Plaidoyer pour un contrôle strict des loyers

Sarah Jama est une militante bien connue des personnes handicapées et du logement, qui travaille comme directrice générale du Disability Justice Network of Ontario et membre du Hamilton Encampment Support Network.

Deirdre Pike pour les Libéraux

Repousser le développement de la Ceinture de verdure

Plaidoyer pour un contrôle plus strict des loyers et des règles de zonage inclusives pour le logement abordable

Améliorer les systèmes d'hébergement d'urgence et les options de logement pour les personnes sans abri

Deirdre Pike est chercheur et chroniqueur au Hamilton Spectator. Il dirige sa propre société de conseil en équité et est consultant en programme de sensibilisation pour le diocèse anglican de Niagara.

Pete Wiesner pour les Progressistes-Conservateurs

Soutenir l'engagement du gouvernement Ford de construire 1,5 million de maisons dans la province d'ici 2031

La capacité d'aider à résoudre la crise des sans-abri à Hamilton dépend également de l'augmentation de l'inventaire des maisons, ce qui est exactement ce que ce gouvernement veut faire , a déclaré Pete Wiesner, qui a été officier au service de police de Hamilton pendant 22 ans, et est le sergent superviseur de la branche de réponse aux crises depuis 2019.

Coût de la vie

Pete Wiesner est policier à Hamilton et candidat à l'élection de Hamilton-Centre. En pleine campagne, il s'est arrêté dans un restaurant de la rue Main Est, vendredi. Photo : (CBC News) / Samantha Beattie

Lucia Iannantuono pour les Verts

Combattre l'étalement urbain pour s'assurer que les communautés sont mieux connectées aux produits locaux et réduire les coûts de transport

Sarah Jama pour les Néo-Démocrates

Lutter pour un salaire minimum plus élevé et augmenter les programmes d'aide sociale tels que le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et Ontario au travail (OT)

Affronter les prix abusifs des entreprises, en particulier les épiceries

Personne dans notre communauté ne devrait être obligé de choisir entre payer un loyer et mettre de la nourriture sur la table , a déclaré Sarah Jama.

Deirdre Pike pour les Libéraux

Mettre l'accent sur la sécurité du revenu en augmentant le salaire minimum

Réformer les règles et les taux des programmes d'aide sociale comme le POSPH et OT

Pete Wiesner pour les Progressistes-Conservateurs

Travailler avec tous les paliers de gouvernement pour réduire le coût de la vie

Santé

Lucia Iannantuono, écologiste et candidate du Parti vert, a passé mercredi après-midi à parler aux résidents d'une maison de retraite. Photo : (CBC News) / Samantha Beattie

Lucia Iannantuono pour les Verts

Investir dans les soins de santé mentale et de toxicomanie

Sarah Jama pour le Néo-Démocrates

Abroger le projet de loi 124 et augmenter le salaire des infirmières

Investir dans le système de santé publique plutôt que privé

Payer un salaire décent aux préposés aux soins à domicile et aux préposés aux services de soutien à la personne

Deirdre Pike pour les Libéraux

Révoquer le projet de loi 124 de la province pour augmenter le salaire des infirmières

Renforcer le système public de santé

Pete Wiesner pour les Progressistes-Conservateurs

Réduire les formalités administratives afin que les travailleurs de la santé d'autres juridictions puissent exercer plus rapidement en Ontario

Autres priorités

Sara Jama, elle même handicapée, est une militante pour les droits des personnes handicapées. Candidate à l'élection partielle de Hamilton-Centre, elle était dans la rue jeudi après-midi pour parler aux gens. Photo : (CBC News) / Samantha Beattie

Lucia Iannantuono pour les Verts

Aider les municipalités à atteindre leurs objectifs de canopée pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et les inondations

Faire pression pour que la province s'adapte de manière plus proactive aux changements climatiques

Sarah Jama pour les Néo-Démocrates

Représenter les personnes vivant avec un handicap

Améliorer leurs conditions de vie et leurs options de logement

Deirdre Pike pour les Libéraux

Augmenter les ressources et le soutien pour les jeunes trans et LGBTQ

Pete Wiesner pour les Progressistes-Conservateurs

Améliorer la sécurité publique en renforçant les programmes qui aident les personnes aux prises avec des problèmes d'itinérance, de toxicomanie et de santé mentale

C'est toujours une élection importante , a déclaré la candidate du Parti vert Lucia Iannantuono.

« Je pense que l'une des choses vraiment importantes est d'avoir un élu qui se lève et parle de problèmes dont nous n'entendons pas parler. » — Une citation de Lucia Iannantuono, candidate, Parti vert

Pour sa part, le professeur de sciences politiques à l'Université McMaster, Peter Graefe, rappelle que Hamilton-Centre est une circonscription où le NPD obtient ses meilleurs scores à la fois au niveau fédéral et provincial . Cette circonscription, dit-il, est un château fort du parti .

Le politologue souligne que le Parti conservateur présente un policier comme candidat alors que le NPD présente une militante qui a contesté le budget de la police. Il est donc possible, selon lui, que le parti conservateur essaye de pousser un genre de stratégie, une guerre de culture, de chercher un vote de la classe ouvrière qui est moins ouverte à certaines tendances dans la gauche.

Même s’il estime qu’il y a une ouverture pour le Parti conservateur dans ces élections, Peter Graefe pense qu’il est peu probable de voir un changement .

« [Les conservateurs] auront quand même une grande pente à remonter pour gagner. » — Une citation de Peter Graefe, professeur de sciences politiques à l'Université McMaster

Le candidat élu remplacera l’ancienne chef du NPD, Andrea Horwath, qui a démissionné pour devenir maire l’an dernier.

Contrairement aux élections provinciales régulières, le gagnant de l'élection partielle ne participera pas à la formation d'un nouveau gouvernement, mais devra plutôt faire entendre sa voix dans l'actuel gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford.

Avec les informations de Camille Gris-Roy et CBC