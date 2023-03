Les Flames fêtent les Autochtones, sur fond de reconnaissance territoriale

Cette partie, qui l'opposait au Wild du Minnesota, a été l’occasion de célébrer la culture des Nations du Traité numéro 7, dans un Saddledome bondé et animé. Il s’agit notamment des Premières Nations Blackfoot de Siksika, Piikani, Kainai, Stoney Nakoda de Chiniki, Bearspaw et Goodstoney et Tsuut'ina.

Le Traité numéro 7 a été signé en 1877 entre le Canada et les chefs des Nations autochtones du sud de l’Alberta.

La cérémonie de reconnaissance, qui a été soigneusement préparée depuis des semaines, a été marquée par des chants autochtones au son des tambours, alors que les chefs des Nations représentées ont été conviés à fouler la patinoire avant la mise au jeu protocolaire.

Vêtue aux couleurs des Flames dont elle dit être une partisane inconditionnelle, Ashley Wright, membre de la Nation Siksika, est ravie d'être témoin de ce moment.

« C'est un honneur d'être ici et d'être témoin de cet événement historique. » — Une citation de Ashley Wright, autochtone et supportrice des Flames

Membre de la Nation Siksika et partisane des Flames de Calgary, Ashley Wright est ravie d'être témoin de ce moment. Photo : Radio-Canada

Membre de l’équipe d’organisation de l’événement, Manny Yellowfly souligne ce moment symbolique.

« Avoir les sept chefs de chaque Nation sur la glace pour la mise au jeu est une déclaration puissante [...]. » — Une citation de Manny Yellowfly, membre de l'organisation de l'événement

Manny Yellowfly, membre de l'organisation de l'événement, voit en cette reconnaissance et aux célébrations qui l'ont accompagnée un symbole fort. Photo : Radio-Canada

Brent Dodginghorse, qui fait également partie de l’organisation, ne cache pas sa fierté.

Nous sommes capables de montrer à nos enfants que nous pouvons travailler ensemble et que nous sommes capables de montrer à nos alliés que nous pouvons avancer ensemble , se réjouit-il.

Brent Dodginghorse est fier d'avoir contribué à l'organisation de l'événement. Photo : Radio-Canada

Une première pour les Flames

C’est la première fois que l’équipe calgarienne de la LNH fait un message de reconnaissance territoriale avant un match. Elle le fera désormais avant toutes les parties à domicile.

Les Flames emboîtent ainsi le pas aux Canucks de Vancouver et aux Sénateurs d'Ottawa qui le font depuis 2019.

Ces deux franchises ont été imitées par les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d'Edmonton lors de la saison 2021-2022.

En la matière, les Jets de Winnipeg sont des précurseurs, puisqu’ils reconnaissent depuis 2016 que leurs matchs sont disputés sur les terres ancestrales des peuples Anishinaabe, Cris, Oji-Cri, Dakota et Dénés, ainsi que la mère-patrie de la Nation Métisse .

La célébration a eu lieu au Saddledome, là où Les Flames jouent leurs matchs à domicile. Photo : Radio-Canada

Engagement aux côtés des Autochtones

Les chandails personnalisés portés par les joueurs lors de leur échauffement d’avant-match ont été mis aux enchères et les profits iront à la programmation des jeunes autochtones.

Bien que la reconnaissance territoriale soit tardive, la franchise de la métropole albertaine parrainait différents partenariats avec les Nations Siksika et Tsuut'ina, dans le but de combattre le racisme et d’améliorer l'éducation culturelle.

Les joueurs de l’équipe avaient, par exemple, porté des chandails orange pour leur entraînement et posé pour une photo d'équipe avec une banderole indiquant que chaque enfant compte, lors de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre 2021.

Nous avons été honorés de nous joindre à vous et de poursuivre le chemin de la réconciliation , avait déclaré Peter Hanlon, le vice-président aux communications des Flames, dans un communiqué annonçant les célébrations de samedi soir, en ajoutant que l’événement n’était qu'un élément de notre engagement à continuer d'apprendre de nos voisins autochtones et de nous associer à eux .

Avec les informations de Terri Trembath, Jean-Marie Yambayamba et Jonathon Sharp