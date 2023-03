Panne de courant majeure dans le Haut-Pontiac : Hydro-Québec a rencontré les élus locaux

Les maires des municipalités de L’Isle-aux-Allumettes, de Chichester, de Sheenborro, de Mansfield-et-Pontefract et de Waltham étaient présents à cette rencontre, au même titre que le député provincial de Pontiac, André Fortin, et la préfète de la MRC de Pontiac, Jane Toller.

Le but était, pour le fournisseur d’électricité, de présenter ses mesures entreprises pour remédier aux problèmes qu'a connu le réseau dans ce secteur de l’Ouest québécois.

Entre le 4 et le 5 février dernier, certains clients de la région avaient été privés d’électricité pendant plus de 30 heures, alors qu’un froid extrême s’était abattu sur l’est du pays.

Des installations particulières

La particularité de la région du Haut-Pontiac est d’être reliée au réseau électrique ontarien, selon le conseiller des communications et collectivité d'Hydro-Québec, Alain Paquette. La centrale [électrique] de Waltham, qui produit de l’énergie qui est achetée par Hydro-Québec, est synchronisée avec le réseau ontarien.

Les deux causes principales [de la panne survenue en février dernier] sont qu’il y a eu des perturbations sur le réseau ontarien [...], mais aussi qu’on était dans une période au Québec avec un record de consommation historique d’électricité lié au grand froid , détaille-t-il.

Alain Paquette, conseiller des communications et collectivité d'Hydro-Québec Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

La combinaison de la particularité des installations et des conditions météorologiques difficiles serait ainsi responsable de cette panne majeure, d'après M.Paquette.

Pour sa part, le député provincial libéral de Pontiac, André Fortin, déduit que la particularité des infrastructures électriques du Haut-Pontiac nécessite d’entreprendre des modifications en conséquence.

On sait que l’Isle-Aux-Allumettes, le Haut-Pontiac, c’est un des seuls secteurs du Québec qui n’est pas synchronisé avec tout le reste du réseau d’Hydro-Québec et synchronisé avec l’Ontario. Ça cause des difficultés et des défis chez Hydro-Québec une fois qu’il y a des pannes. Ce qu’on demande c’est d’avoir des équipes en permanence sur le terrain pour être capable de [les] rétablir lorsqu’elles sont déclenchées par quelque chose qui se passe en Ontario, mais aussi à terme de synchroniser le réseau de l’Isle-Aux-Allumettes avec le reste du Québec.

Un avis partagé par le maire de l'Isle-Aux-Allumettes, Corey Spence, selon qui il serait nécessaire de prolonger les lignes d’alimentation jusque dans le Haut-Pontiac, alors que celles-ci s'arrêteraient présentement dans le secteur de Bryson.

Encore des attentes malgré les mesures prises par Hydro-Québec

Le conseiller des communications d’Hydro-Québec explique que des travaux ont été réalisés au cours des dernières années pour améliorer la qualité du service, notamment concernant la maîtrise de la végétation.

Pour revenir spécifiquement à la panne qui s’est produite, on a mis en place une procédure qui permet rapidement de basculer sur le réseau québécois, si jamais il y avait à nouveau un [problème] du côté ontarien , ajoute-t-il. On a également mis des points de connexion pour mettre à contribution des génératrices dans ce secteur [...] et des travaux ont été réalisés pour amener davantage d’énergie dans la partie ouest du Pontiac.

Pour le député provincial de Pontiac, en revanche, bien que ces mesures représentent une avancée dans la bonne direction, celles-ci s’avèrent insuffisantes pour remédier véritablement au problème.

Le député provincial de Pontiac, André Fortin Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Hydro-Québec a accepté de faire quelques modifications à leurs lignes et faire quelques modifications à leur équipement, mais bien honnêtement les solutions qu’ils ont mises sur la table, on croise tous les doigts, on espère qu’elles fonctionnent, mais si c’était si simple, il me semble qu’on l’aurait déjà fait , commente ainsi M. Fortin.

De son côté, le maire de l'Isle-Aux-Allumettes est d'avis que les échanges développés au cours de la rencontre entre les représentants de la société d’État et les maires des municipalités du Haut-Pontiac sont tout de même de bon augure.

Le maire de L'Isle-aux-Allumettes, Corey Spence Photo : Radio-Canada

La rencontre a été très constructive et nous sommes d’un optimisme prudent que des choses vont changer pour le mieux , affirme-t-il. Hydro-Québec a été vraiment honnête [...] et ils ont reconnu qu’ils ont aussi d’autres efforts à faire pour améliorer la situation.

M. Spence pense que la situation de la MRC de Pontiac concernant ses infrastructures électriques est en bonne voie. Une autre rencontre est d’ailleurs prévue entre les différentes parties d’ici six à huit semaines pour effectuer un suivi des démarches entreprises par Hydro-Québec.

Avec les informations de Rebecca Kwan et d’Olivier Daoust