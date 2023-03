Visite à l’intérieur d’une des maisons endommagées par l’explosion à Orléans

La maison de Hanin Al Hajj Hasan compte parmi celles ayant subi des dommages des suites de l’explosion. L’inspecteur agréé en bâtiment Mike Avelar s’est rendu chez elle afin de les examiner, à l’invitation de CBC News.

Mike Avelar a admis qu’il s’attendait au pire. Toutefois, malgré les dégâts causés par l’explosion, dont une fenêtre brisée, l’inspecteur en bâtiment a finalement conclu que la fondation de la résidence, quant à elle, demeurait solide.

Cette fenêtre dans la cuisine a brisé à la suite de l'explosion. Selon Hanin Al Hajj Hasan, il faudra trois mois pour la réparer. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

En fait, je suis très heureux de dire que je n’ai trouvé aucune preuve de mouvements structurels importants , a-t-il annoncé à Hanin Al Hajj Hasan

Dieu merci , lui a-t-elle répondu. C’était évidemment quelque chose qui nous inquiétait, alors le fait de savoir que la maison n’a pas de dommage structurel rassure un peu notre famille.

Sa demeure n’a toutefois pas été épargnée de dégâts. En plus d’une fenêtre brisée par la force de l’explosion, de nombreuses fissures sont visibles à beaucoup d’endroits à travers la maison.

D’autres fissures sont visibles sur les piliers, ainsi que sur le plafond et les plinthes. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

On en retrouve sur les murs, les plafonds, le foyer, les plinthes et les piliers, à l’intérieur des garde-robes, et même là où le comptoir de cuisine rejoint le mur.

La rampe de l’escalier principal est lousse et les planchers font des bruits de grincement. Dans la cuisine, des armoires se sont déplacées et certaines se plient si vous les poussez.

Les comptoirs et les armoires de la cuisine de Hanin Al Hajj Hasan semblent avoir été secoués par la force de l’explosion. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

Ce sont toutes des choses qui peuvent facilement se produire lorsqu’une maison se secoue aussi durement que celle-ci , explique Mike Avelar.

Des éléments comme le calfeutrage, par exemple, ont pu s’assécher depuis la construction de la maison, il y a 15 ans, et ainsi se fissurer plus facilement sous la pression.

Selon Mike Avelar, les dommages subis ne devraient pas coûter trop cher à réparer, bien que l’inspecteur n’a pu fournir une estimation des coûts.

L'explosion du 13 février dernier dans le secteur d'Orléans a détruit quatre maisons. Beaucoup d'autres résidences ont aussi été endommagées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Il ajoute que la famille de Hanin Al Hajj Hasan devra surveiller de potentiels dommages causés par l’eau, puisqu’il est difficile d’examiner complètement la fondation en raison du sous-sol fini et de l’épais tapis de neige à l’extérieur.

[La maison] est située assez loin [du lieu] de l’explosion [...] en fait, les maisons devant elle [l’ont] protégées légèrement , précise Mike Avelar, en faisant remarquer que d’autres résidences de ce même pâté de maisons pourraient ne pas avoir la même chance.

Selon l’endroit où elles sont situées par rapport à l’explosion, les maisons les plus proches pourraient avoir subi des dommages plus importants , soutient-il.

Des résidences ont été plus lourdement endommagées que d'autres par l'explosion du 13 février à Orléans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Même si l’inspection des dégâts lui a procuré un certain soulagement, Hanin Al Hajj Hasan affirme toutefois que sa famille ne se sent plus en sécurité et songe à vendre la résidence.

L’arrestation d’un suspect plus tôt cette semaine lui apporte que peu de soulagement – seulement plus de questions.

« J’ai encore de nombreuses questions qui me viennent à l’esprit. Pourquoi cela s’est-il produit? Qui a fait ça? Quelle pourrait être la raison derrière une telle chose dans un quartier très résidentiel et familial? » — Une citation de Hanin Al Hajj Hasan

Tout le monde a les mêmes questions et je ne pense pas que nous nous sentirons complètement satisfaits tant que nous ne saurons pas pourquoi cela s’est produit , estime-t-elle.