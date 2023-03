Témiscaming risque de se retrouver sans dentiste après un départ à la retraite

Témiscaming pourrait ne plus avoir de clinique dentaire dès le 1er avril. Le seul dentiste de la ville, le Dr André Valiquette, prendra sa retraite après 39 ans de carrière.

Les patients provenant de Kipawa, de la communauté autochtone Kebaowek et des villages ontariens tout près pourraient également devenir orphelins. Malgré l'implication de la Ville de Témiscaming, trouver un remplaçant s'avère tout un défi.

À sa clinique de la rue Riordon, le dentiste André Valiquette entame son dernier mois de pratique le cœur gros. Les sentiments sont partagés. Je suis comme content de prendre ma retraite, mais il y a un petit quelque chose qui m'accroche un peu , dit-il, la gorge nouée par les émotions de laisser ses patients sans dentiste.

Le dentiste André Valiquette dans sa clinique. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Pendant près d'un an et demi, le dentiste a bien tenté de trouver une relève pour ses quelque 1500 patients, mais en vain. C'est tout le temps le phénomène d'avoir des gens qui veulent aller en région , observe le Dr Valiquette.

Même constat pour le directeur du développement économique, touristique et des communications de Témiscaming, Ibrahima Nguirane. J’ai eu des appels téléphoniques de dentistes qui m’ont exprimé leur désir de quitter les grandes villes, mais parfois ils ont des préjugés sur l’éloignement de notre région , remarque-t-il.

Candidats recherchés

Le dentiste a cogné aux portes de la Ville en décembre dernier pour accélérer le recrutement. Ça faisait longtemps que j’y pensais et éventuellement des petits problèmes de santé ont fait qu'à un moment donné je me suis dit : "Il faut mettre une date" , affirme le professionnel.

Ibrahima Nguirane affirme multiplier les démarches afin d'éviter un bris de service pour les 2300 habitants. Nous avons essayé de contacter des facultés de médecine dentaire au Québec , précise-t-il.

En plus de placer des annonces sur le web, il a établi un contact avec une clinique dentaire de Montréal et l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec.

Le directeur du développement économique de Témiscaming, Ibrahima Nguirane Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Quand on lui demande si le recrutement international est une option, M. Nguirane explique que la difficulté réside sur le plan de l’équivalence des diplômes.

Le manque de logement est aussi un problème, mais nous travaillons déjà sur des projets de développement résidentiel , assure-t-il.

Certains dentistes sont prêts à venir dépanner, mais ne souhaitent pas s'établir, observe le directeur économique de Témiscaming. On aimerait avoir un dentiste permanent qui s'occupe bien de notre monde. Le besoin est là. On n'aimerait pas avoir quelqu'un qui fait trois jours ici, puis après il s'en va , illustre-t-il.

Le dentiste André Valiquette a demandé l'aide du directeur du développement économique de Témiscaming, Ibrahima Nguirane, pour trouver un remplaçant. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Pour accueillir des dentistes dépanneurs, la clinique doit être la propriété d’un dentiste en règle, mais en plus de la charge administrative que cela exige, le Dr André Valiquette ne souhaite pas renouveler son permis de pratique.

Jusqu'à ce qu'un ou une dentiste se manifeste pour prendre la relève, les patients devront se tourner vers les cliniques dentaires de North Bay ou de Ville-Marie, toutes deux situées à plus ou moins une heure de route.

Une belle et longue carrière

Le Dr André Valiquette était dans la mi-vingtaine lorsqu’il a repris la clinique du Dr Théberge en 1984. Il a fait l’acquisition du bâtiment dans lequel se trouve sa clinique en 1991.

Le professionnel a traité jusqu’à trois générations de certaines familles. Ça fait réaliser qu’on a fait 39 ans , lance-t-il en rigolant.

Entouré de sa femme à la réception et d’une assistante dentaire qu’il a formée lui-même, il n’a jamais eu d’hygiéniste dentaire pour assurer le nettoyage. La plupart des dentistes travaillent avec des hygiénistes, mais j’ai cherché, j’ai cherché et à un moment donné je me suis dit : "Je vais continuer à le faire moi-même" , explique ce passionné de son métier.

Le dentiste André Valiquette dans sa clinique. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Depuis qu’il a commencé à pratiquer, le nombre de patients a augmenté de façon considérable.

Il attribue notamment cette hausse au fait que plus de gens ont une couverture dentaire qu’avant, mais également aux aspects de la prévention et de l’esthétisme qui sont maintenant mis de l’avant. Maintenant, les gens ne veulent pas juste avoir leurs dents, ils veulent des belles dents , note Dr Valiquette.

Comme il était le seul à offrir des soins dentaires en ville, il se faisait un point d’honneur d’offrir tous les services possibles, du traitement de canal à la prothèse dentaire.

Le Dr André Valiquette est impliqué dans sa communauté et occupe un poste de conseiller municipal. Il compte profiter de sa retraite pour voyager avec son épouse.