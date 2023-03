Les changements climatiques menacent la sécurité du pays, avertit le SCRS

Les changements climatiques représentent une menace profonde à la sécurité nationale et à la prospérité du pays, avertit le Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS). Une hausse du niveau de la mer pourrait notamment engloutir une partie de la Colombie-Britannique et des provinces de l'Atlantique.

Dans une récente analyse, le SCRS dit aussi craindre la montée de la violence de groupes prônant des solutions radicales à la lutte contre les changements climatiques ou de gens voulant préserver leur actuel mode de vie.

La note a été rédigée en avril 2021; La Presse canadienne en a récemment obtenu une copie par l'entremise de la Loi d'accès à l'information.

L'approvisionnement en nourriture et en eau pourrait être compliqué par le réchauffement planétaire. (Photo d'archives) Photo : iStock / 1933bkk

Le SCRS énumère plusieurs de ses inquiétudes liées au réchauffement planétaire : les menaces pesant sur les côtes arctiques, la sécurité des frontières, ainsi que les pressions sur l'approvisionnement en eau et en nourriture.

Selon l'organisation, un examen préliminaire permet de déterminer que les changements climatiques représentent une menace à long terme complexe à la sécurité, à la sûreté et à la prospérité du Canada .

« Cette menace ne se cristallisera pas à un moment précis [...]. Le processus est en cours et prendra progressivement de l'ampleur au cours des prochaines décennies. » — Une citation de Extrait du rapport du Service canadien de renseignement de sécurité

Mieux comprendre pour intervenir

En novembre 2021, une haute responsable du SCRS avait déclaré durant une conférence sur le renseignement que le réchauffement climatique aurait un impact sur certains aspects de la sécurité nationale au Canada.

Tricia Geddes, directrice adjointe des politiques SCRS , avait rappelé que le mandat de l'organisation était d'anticiper les menaces possibles et les comprendre, afin de soutenir d'autres acteurs du gouvernement canadien.

Ce n'est pas étonnant que les agences de renseignement commencent à porter plus d'attention, parce que les changements climatiques ont de plus en plus d'effets , souligne Simon Dalby, professeur à l'Université Wilfrid-Laurier, à Waterloo, en Ontario.

Selon le politologue Will Greaves, de l'Université de Victoria, la note du SCRS est une description plus sophistiquée des menaces représentées par les changements climatiques que celle qu'on lit dans la plupart des autres documents du gouvernement fédéral .

« Il est rafraîchissant de voir une telle analyse venant d'un organe de sécurité de l'État canadien. » — Une citation de Will Greaves, de l'Université de Victoria

Routes nouvelles, disparition d'infrastructures, zones immergées...

Le mémoire prédit que le recul de la banquise dans l'Arctique ouvrira la voie à une navigation de routine dans le passage du nord-ouest et à l'extraction de minerai et de pétrole dans une région qui deviendra économiquement plus viable.

« La concurrence entre les grandes puissances pour avoir accès à l'Arctique, le contrôler et y exercer de l'influence s'intensifiera vraisemblablement. L'activité militaire des Russes et une présence croissante de la Chine dans cette région vitale représenteront aussi des menaces accrues. » — Une citation de Extrait du rapport du Service canadien de renseignement de sécurité

La hausse du niveau de l'eau pourrait provoquer des pertes d'infrastructures. Certaines collectivités vivant dans les zones côtières pourraient même disparaître, avertit le SCRS . Par exemple, certains modèles signalent des pertes importantes en Colombie-Britannique et dans les provinces de l'Atlantique à cause de la hausse du niveau de la mer et des inondations.

Les épisodes de météo extrême, comme la tempête Fiona à l'automne 2022, pourraient se multiplier à l'avenir. Les dommages assurables ont totalisé 660 millions de dollars. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Pour l'agence, tenter d'atténuer les conséquences des inondations et des conditions météorologiques extrêmes pourrait être irréalisable. Et le coût des assurances pourrait devenir trop élevé.

Risques pour la santé et la société

Le SCRS prévoit également que les gens pourraient devoir côtoyer la faune à cause de la réduction de la biodiversité et des pertes d'habitat. Cela pourrait accroître le risque de transmission des maladies d'origine animale et le nombre de pandémies.

La perte de la biodiversité pourrait accroître le risque de transmission des maladies d'origine animale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les changements climatiques pourraient par ailleurs encourager potentiellement des activités d'extrémistes venant de tous les horizons politiques.

Le Pr Greaves en convient, même s'il croit que le SCRS minimise l'étendue des clivages sociaux au Canada .