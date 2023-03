Une étude montre l’existence de préjugés contre les Autochtones en santé en Alberta

L’étude s’appuie sur un sondage envoyé en 2020 à tous les médecins de la province. Des 375 médecins qui ont accepté de répondre au questionnaire. Les femmes cisgenres étaient le groupe le plus représenté, avec 40 % des répondants.

Les questions portaient sur les préjugés implicites et explicites des médecins à l’égard des Autochtones.

Nos recherches ont montré l’existence de préjugés à l’égard des autochtones à des niveaux inacceptables chez les médecins albertains , explique la chercheuse principale Pamela Roach, de la faculté de médecine Cumming, à l’Université de Calgary.

Préjugés implicites et explicites

Les préjugés implicites ont été mesurés en demandant aux médecins d’associer des images d’Autochtones et de personnes blanches d’origine européenne avec des caractéristiques positives et négatives présentées en ordre aléatoire.

Selon les réponses obtenues, 67 % des répondants montraient une préférence implicite pour les Européens, alors que seulement 13 % des répondants ont montré une préférence pour les Autochtones.

Les répondants en régions éloignées semblaient être plus neutres, alors que les médecins des régions urbaines et des grandes régions agricoles avaient une préférence plus marquée pour les visages blancs. Les médecins plus âgés, les chirurgiens et les médecins sans fonctions d’enseignement avaient également des préjugés favorables envers les blancs.

Les médecins devaient également répondre à deux questions au sujet de leurs préjugés explicites. La première question portait sur leurs sentiments à l’égard des Autochtones. La deuxième question s’intéressait à leur préférence entre les Blancs et les Autochtones.

En tout, 8 % des répondants avaient une opinion ouvertement défavorable des Autochtones alors que 25 % préféraient traiter des Blancs, plutôt que des Autochtones.

Je sais que 67 % [de préjugés implicites] est un gros chiffre , note Pamela Roach. Cela signifie que ces préjugés existent même chez ceux qui ont répondu à la question sur les préjugés explicites d’une façon qu’ils pensent positive envers les Autochtones , précise-t-elle.

Ce que [les questions sur] les préjugés implicites nous donnent, c’est une évaluation de la réaction des gens.

Impact sur la pratique

Ces données sont essentielles pour comprendre la pratique de la médecine au quotidien, croit Pamela Roach, puisque les médecins sont souvent appelés à prendre des décisions rapidement.

Si ces données sont une contribution importante à la compréhension du traitement des Autochtones par le système de santé, la titulaire de la chaire de recherche sur la santé autochtone de l’Université de l’Alberta, Jessica Kolopenuk, y voit surtout une confirmation de ce qui était déjà connu.

C’est dommage qu’on ait besoin d’une étude pour prouver l’existence d’un racisme que des témoignages nous avaient déjà démontré , souligne la chercheuse crie qui n’a pas participé à l’étude.

Elle se demande si l’idée de fournir des soins de santé "équitables" aux patients autochtones est une vision qui peut véritablement porter fruit à long terme, puisque les blancs servent de barème pour toutes les mesures .

Elle croit plutôt que le système de santé devrait miser sur la gouvernance, le leadership et l’expertise autochtone afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Du côté de Services de Santé Alberta (AHS), le porte-parole James Wood renvoie au document sur les normes de soins offerts aux patients autochtones.

Tout le personnel d’AHS doit suivre une formation de conscientisation sur les questions autochtones , note-t-il. Nous offrons également divers programmes complémentaires sur la diversité et l’inclusion.

Avec les informations de Mrinali Anchan