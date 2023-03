La relève entrepreneuriale courtisée à Roberval et à Saguenay

Dimanche, une équipe, dont l'objectif était de recruter de jeunes participants, a effectué un arrêt à Saguenay. La veille, elle était de passage à Roberval.

La grande journée des petits entrepreneurs a lieu sur une base annuelle. Elle sera de retour le 3 juin un peu partout dans la province.

Bon an mal an, son but est de permettre à des enfants et à des adolescents âgés de 5 à 17 ans de s'initier au monde des affaires.

Pour ce faire, ils sont incités à créer de petites entreprises éphémères. Ainsi, ils peuvent acquérir des connaissances par rapport à diverses thématiques comme la préparation d'un plan d'affaires, la mise en marché des produits et le service à la clientèle.

« L'idée, c'est de développer la créativité, la confiance et la fierté chez les jeunes, de les inciter à créer des projets et de mettre en lumière leurs talents. » — Une citation de Andréanne Rochette, directrice des opérations de La grande journée des petits entrepreneurs

Par contre, La grande journée des petits entrepreneurs ne vise pas à fouetter la compétitivité chez les participants. « Ce n'est pas un concours », précise Mme Rochette. Il s'agit plutôt d'une occasion d'apprendre tout en s'amusant.