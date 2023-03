Santé mentale des élèves, les directeurs d’école voient de plus en plus de crises

Une étude menée auprès des directeurs d’école, par People for Education, un groupe qui milite pour l’éducation publique, révèle que les professionnels en éducation voient de plus en plus d’enfants anxieux. Des écoles élémentaires au secondaire, beaucoup ont de la difficulté à gérer leurs émotions et l’étude pointe un manque de ressource en santé mentale.

L’étude souligne les contrecoups encore palpables de la pandémie dans les couloirs des écoles et les salles de classe.

On ramasse encore les morceaux avec certains enfants. On le voit avec les employés, mais surtout avec les élèves, la présence de problèmes de santé mentale et une dérégulation. On a besoin de leur fournir du soutien , demande Patti Baker, la principale de l’école d’art Lester B. Pearson. Cela fait 22 ans qu’elle est principale au sein de la division scolaire de Thames Valley.

Les enfants sont vraiment bons pour s’adapter, mais nous devons faire attention au fait que bien que nous pensons qu’ils s’adaptent bien, il faut surveiller que ce soit vraiment le cas , ajoute-t-elle.

Plus de 1000 directeurs d’école au travers de l’Ontario ont ainsi rapporté à People for Education qu’ils voyaient plusieurs comportements problématiques, un manque d’autorégulation et des défis de santé mentale laissés sans réponse.

Plusieurs soulignent qu’ils n’ont pas accès à des travailleurs sociaux ou des psychologues.

Le président de la fédération des enseignants d’écoles élémentaires, Craig Smith, affirme que de plus en plus du travail en santé mentale est mis dans les mains des enseignants et directeurs d’écoles.

Le rapport identifie correctement que les employés, et par extension les étudiants et le système dans son ensemble, sont dans une situation de tension sévère et peut être même de détresse lorsqu’il s’agit de problèmes de santé mentale , explique-t-il.

Nous devons prendre les problèmes de santé mentale au sérieux pour les élèves et le personnel, dont les enseignants et les directeurs d’école. Il faut que cela se fasse vite.

Il reconnaît que la demande pour des services en santé mentale est en augmentation dans toutes ses formes.

Il y a des plans, mais rien qui soutient de façon adéquate l'implémentation de ces plans pour s’assurer que le personnel et les élèves aient le soutien dont ils ont besoin .

Il ajoute que les enseignants ne sont pas des professions en santé mentale et par conséquent ne peuvent pas offrir ce type de service.

Selon Patti Baker, certains enfants déraillent plus vite et d'autres ont des crises plus longues et plus fortes. Pour elle, le personnel en place fait le maximum.

On essaie de faire tout ce qu’on peut pour tout le monde, tout le temps, et il y a beaucoup de ressources en place pour les élèves et le personnel , explique-t-elle.

Le retour de la pandémie a été un ajustement pour tout le monde dans les écoles, remarque John Marinelli, le directeur de l’école secondaire catholique St Thomas Aquinas.

Je dirais que le problème est plus grand et plus grave, mais il y a aussi plus d'élèves qui ont besoin de soutien. Il y a une plus grande fréquence , souligne-t-il.

Andrea Harvey est la directrice des services en santé mentale de la division scolaire catholique du district de London. Selon elle, il est important de détecter les défis des étudiants le plus tôt possible.

Nous avons des travailleurs sociaux qui sont assignés à toutes nos écoles. Les directeurs peuvent les consulter et recommander des étudiants pour des interventions personnalisées , explique-t-elle.

Je pense que la pandémie a mis de l’avant la question de la santé mentale et que cela a aussi créé un espace pour en parler et réduire la stigmatisation , conclut-elle.

Avec les informations de Kate Dubinski