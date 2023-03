Michel Désautels annonce sa retraite après plus de 50 ans de carrière

Il en a fait l'annonce à ses auditeurs lors de son émission hebdomadaire, dimanche.

« Le temps est venu pour moi de redevenir auditeur et de cesser d’être haut-parleur. » — Une citation de Michel Désautels, animateur de l'émission Désautels le dimanche

Il en a profité pour réitérer son amour pour la radio. Ma mère disait toujours que la radio, surtout celle de Radio-Canada, ça avait été son école. Et on peut dire que ça a été le cas pour moi aussi.

Il faut admettre que [la radio] a beaucoup changé au fil du temps, a-t-il ajouté. [...] Ce qui n'a pas changé, par contre, c’est le bonheur que j’ai à faire de la radio.

La directrice générale de l’Information à Radio-Canada, Luce Julien, en a profité pour lui rendre hommage, par voie de communiqué. Michel Désautels est littéralement un géant de la radio, a-t-elle indiqué. Il est reconnu pour sa carrière phénoménale, son immense talent d'animateur, de communicateur et de journaliste, et ce tant en politique internationale, nationale ou régionale, qu'en sport et en culture.

Une longue et fructueuse carrière

Michel Désautels a commencé sa carrière de journaliste en 1972 à Toronto, d'abord à la pige, puis comme animateur.

L'année 1981 a marqué le début de l'émission d'actualité québécoise, canadienne et internationale Le Point, où le jeune journaliste présentait des reportages et entrevues en compagnie de ses collègues Gil Courtemanche, Daniel Pinard et Jean-François Lépine.

Toujours dans les années 1980, il a fait sa marque comme animateur d’une émission métropolitaine de retour à la maison à la barre de Montréal-Express.

Il a par ailleurs présenté les reportages spéciaux de la radio pour Radio-Canada lors de plusieurs Jeux olympiques.

En 2003, il s'est vu confier l'émission de radio d'après-midi Désautels à la Première chaîne de Radio-Canada, où on a pu l'entendre durant 10 ans.

Un accident vasculaire cérébral l'a forcé au repos pour quelques mois en 2012. Il a repris le micro à l'émission Désautels le dimanche, qu'il animait depuis 2013.

Michel Désautels s'est également fait connaître au petit écran, notamment pour son rôle dans le téléroman québécois Rue de l’anse, dans les années 1960, puis, dans les années 1990, pour son animation du talk-show quotidien Studio libre et de la compétition de jeunes réalisateurs La course destination monde.

Il est aussi auteur de trois livres : Pierre Gauvreau - Les trois temps d'une paix (1997), les romans Smiley (1998) et La semaine prochaine, je veux mourir (2000).