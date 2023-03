Une bouteille à la mer envoyée par des Néo-écossais retrouvée sur une plage des Bahamas

Un Américain en vacances dans les Bahamas a retrouvé une bouteille jetée à la mer sept ans plus tôt. Grâce aux réseaux sociaux, il a pu retrouver les expéditeurs de la bouteille qui sont pêcheurs en Nouvelle-Écosse.

Byron Miller, un Américain de Caroline du Nord, est récemment tombé sur sa troisième bouteille à la mer trouvée sur cette même plage de Manjack Cay, au nord des Bahamas.

Byron Miller en est à sa troisième bouteille à la mer retrouvé sur la même plage des Bahamas. Photo : Gracieuseté : Byron Miller

À l’intérieur de la bouteille, six noms et des coordonnées géographiques écrits à la main sur un bout de papier emballé dans un sac à goûter. Deux des noms n’étaient plus entièrement lisibles.

La note écrite il y a sept ans et retrouvée récemment par Byron Miller. Photo : Gracieuseté : Byron Miller

Byron Miller s’est alors tourné vers Facebook pour tenter de retrouver les auteurs de la note. En remarquant que plusieurs noms donnaient des résultats pour des personnes de la Nouvelle-Écosse, il était sûr d'avoir trouvé une correspondance.

M. Miller les a contactés et a appris qu’ils étaient des pêcheurs du sud-ouest de la province. En revenant d’une journée de pêche à la morue en juillet 2016, ils avaient jeté leur bouteille au large du Massachusetts.

Ce sont les pêcheurs qui ont jeté la bouteille à la mer. De gauche à droite : Jimmie Atwood, Brett Sears, Pierce Atwood, Joey Atwood and Alex Huskins. Il manque Brian Pothier. Photo : Gracieuseté : Pierce Atwood

Une bouteille échouée récemment

Pierce Atwood, l’un des pêcheurs néo-écossais a expliqué à CBC qu’il ne s’agissait pas de la première bouteille que l’équipage jetait à la mer. Il s’est dit surpris que la bouteille ait voyagé pendant si longtemps sans être détruite ou échoue quelque part où personne ne la trouverait jamais.

Selon le météorologue de CBC , Ryan Snoddon, la bouteille ne serait pas descendu directement au sud mais aurait fait un bien plus long voyage.

La note se trouvait dans cette bouteille retrouvée par Byron Miller. Photo : Gracieuseté : Byron Miller

D’après lui, elle a très probablement été transportée par le Gulf Stream, qui l'a amenée au centre de l'Atlantique Nord puis la dérive nord-atlantique l’a envoyée au large de l’Europe du Nord. La bouteille aurait poursuivi son voyage vers le sud grâce au courant des Canaries avant d’être renvoyée vers les Bahamas avec le courant nord-équatorial, formant une boucle.

Pour Byron Miller, la bouteille a voyagé pendant au moins trois ans avant d’échouer sur les côtes des Bahamas. Il soupçonne que la bouteille n'a atterri là que récemment en raison des ondes de tempête qui ont frappé la plage lors des ouragans précédents, comme Dorian en 2019 et Ian en 2022.