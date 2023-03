Canot à glace : l’équipe Eldorado Gold Québec prête pour sa dernière course de la saison

Elle a déjà participé à deux courses et se prépare à sa troisième et dernière de la saison qui est prévue à Québec.

À la première course du Carnaval de Québec en février, elle a occupé la 25e et dernière position en raison notamment du manque d'expérience.

Elle a réussi à améliorer ses performances en occupant la deuxième place à la course qui s'est déroulée à Portneuf il y a quelques jours.

Pour la dernière course de la saison, les 6 membres de l'équipe se préparent à prendre le chemin de Québec pour la Grande virée des canotiers le 11 mars.

Une dernière course qui nécessite des préparatifs intenses. La veille de la course, on va aller faire un petit tour de reconnaissance, on va aller dans les secteurs de la course, on va aller faire une petite sortie, s'habituer environ, même niveau de la marée que la compétition pour pouvoir servir un peu le niveau des glaces. Le comportement de l'eau, puis aussi ressortir un peu notre synchronisme , explique le capitaine Xavier Perreault.

Chacun chez soi et s'assure d'être en forme pour la dernière compétition de la saison , ajoute le capitaine qui mentionne au passage que des entraînements se font aussi tout au long de la saison en Abitibi.

Xavier Perreault rappelle qu'il a dû partir à zéro l'an passé pour reconstituer l'équipe sous l'appellation Eldorado Gold Québec.

Il ajoute que ce sport procure de bonnes bouffées d'adrénaline. Les compétitions de canots à glace, c'est un sport vraiment typiquement québécois qui fait que c'est sûr que ça nous rapproche un peu plus du Québec. C'est ça, c'est un sport extrême qui est extrêmement exigeant. Ça demande la collaboration dans l'équipe. C'est vraiment des sensations qu'on n'est pas capable de rechercher dans aucun autre sport, puis aussi l'effort physique qu'il faut, il faut aimer la compétition , explique Xavier Perreault.