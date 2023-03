Avion perdu dans le Nord de l’Ontario, les deux passagers retrouvés sans vie

Les équipes de recherche et de sauvetage ont finalement retrouvé l’avion Cessna 208 Caravan qui voyageait de Nakina à Fort Hope dans le nord de la province, et qui était porté disparu depuis le 28 février. Les deux passagers ont été retrouvés morts.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton confirme que l’appareil a été retrouvé au sud du lac Chaucer vers 11 h 30 samedi. Les deux personnes ne présentaient aucun signe vital , indique le communiqué au sujet des deux passagers de l’avion. Bien que ce ne soit pas le résultat que nous espérions, nous souhaitons néanmoins que cela permette à la famille et aux amis de vivre leur deuil , déclare le capitaine David Baird, chef des opérations de recherche de la 1re Division aérienne du Canada et de la région de recherche et de sauvetage de Trenton.