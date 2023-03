Début du vote par anticipation dans Saint-Henri–Sainte-Anne

Les électeurs de la circonscription montréalaise de Saint-Henri–Sainte-Anne sont appelés à voter par anticipation, dimanche et lundi, pour choisir la personne qui héritera du siège de député laissé vacant depuis le départ de l'ex-cheffe libérale Dominique Anglade .

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 20 h dimanche et lundi.

Il sera aussi possible pour les électeurs de voter au bureau du directeur du scrutin le mardi 7 mars et le mercredi 8 mars de 9 h 30 à 20 h, de même que le jeudi 9 mars de 9 h 30 à 14 h.

Quant au jour de l'élection, le lundi 13 mars, les heures d'ouverture des bureaux de vote seront de 9 h 30 à 20 h.

Onze candidats sont en lice pour faire leur entrée à l'Assemblée nationale à l'occasion de cette élection partielle.

Christopher Baenninger tente de conserver cette circonscription dans le giron libéral. Cet entrepreneur social avait terminé deuxième lors des dernières élections dans la circonscription voisine de Sainte-Marie–Saint-Jacques, défait par la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

Le candidat de Québec solidaire, l'avocat spécialisé en immigration Guillaume Cliche-Rivard, tente à nouveau de se faire élire, lui qui a terminé deuxième, derrière Dominique Anglade, lors des élections générales d'octobre 2022.

La CAQ mise quant à elle sur Victor Pelletier, élu président de l'aile jeunesse du parti en novembre dernier.

Andréanne Fiola, professionnelle en environnement à la Ville de Mascouche, et Lucien Koty, consultant en technologies de l’information, représentent respectivement le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec dans cette course.

D'autres candidats se présentent, notamment pour le Parti vert du Québec et pour Climat Québec.

C'est la seconde fois en moins de six mois que les 57 325 électeurs de Sainte-Marie–Saint-Jacques sont appelés aux urnes. Lors des élections provinciales d'octobre dernier, la libérale Dominique Anglade y avait remporté la première place avec 36,2 % des suffrages.