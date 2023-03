À en croire le nombre de réservations, les gens attendaient impatiemment le début du temps des sucres en Estrie. Des visiteurs de la région, mais aussi d'ailleurs ont profité d'un premier repas traditionnel de la saison, samedi. Pour certains, c'était l'occasion de s'initier au plaisir des produits d'érable.

Voilà cinq ans que mon fiancé me dit que je dois aller à la cabane à sucre. Il aime beaucoup y aller alors c'est pour cela que nous y sommes aujourd'hui , a fait savoir Carole Quinn, une cliente américaine.

« Tout ce qui est sucré, les produits de l'érable, c'est super bon ! » — Une citation de Patrick Roy, visiteur de l'érablière Magolait

C'est dans la bonne humeur que les gens ont profité du buffet, samedi. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Pour d'autres, le temps des sucres est un incontournable, année après année. Un achalandage qui fait le bonheur des employés cette fin de semaine.

C'est vraiment un plaisir, ce n'est pas un travail. On se remet dedans et c'est le fun de voir les gens. C'est vraiment agréable , a témoigné Lynda Demers.

Ce sont ces mêmes sourires qui motivent les propriétaires, eux qui ont dû faire preuve d'adaptation et de résilience au cours des deux dernières années.

C'est la frénésie de voir les gens, de voir les enfants. Nous, on est une cabane à sucre vraiment familiale. Par le passé, un peu à cause de la pandémie, on avait plus des adultes qui venaient , observe la copropriétaire de l'érablière Magolait, France Demers.

Toutes les tables étaient occupées, samedi, à l'érablière Magolait. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Les familles promettent d'être au rendez-vous pour encore plusieurs semaines, alors que des journées affichent déjà complet à la cabane à sucre.

Dès le mois de janvier, les habitués, ceux qui viennent chaque année, ils nous ont appelés. Il y en a qui partent et qui nous disent tout de suite : "Donne-moi le troisième dimanche du mois de mars!" [...] Il y en a qui ne peuvent pas venir cette année et qui me réservent tout de suite pour l'année prochaine, donc ça roule bien.

C'est donc un départ en force pour l'Estrie, qui sera bientôt suivie par des centaines de cabanes à sucre à travers la province.

D'après le reportage d'Arianne Béland