Plus de crabes des neiges mais à T.-N.-L. l’industrie s'inquiète pour la saison à venir

Les stocks de crabes de neige sont importants cette année, selon une étude du ministère de la Pêche et des Océans (MPO). Une bonne nouvelle quelques années après avoir failli s'effondrer, mais les perspectives économiques pour l’année restent inquiétantes.

Nous avons vu une augmentation de la biomasse exploitable dans les dernières années , explique Julia Pantin, biologiste spécialiste du crabe des neiges au MPO lors d'une conférence de presse pour dévoiler les résultats de l'étude 2022 sur les stocks de crabes des neiges.

La biomasse exploitable, c’est-à-dire des crabes des neiges de taille suffisante pour être commercialisés, a été estimée à 200 000 tonnes dans les eaux au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Une industrie qui a failli s'effondrer

Il y a cinq ans, la sonnette d’alarme avait été tirée. Les stocks étaient dangereusement bas. Les prises avaient atteint leur plus bas niveau en 25 ans en 2019. Ce qui avait entraîné une forte réduction des quotas pour les pêcheurs et des inquiétudes quant à l'effondrement de l'industrie.

Greg Pretty, président du syndicat FFAW, en conférence de presse le 27 février 2023. Photo : CBC / Mark Quinn

Les leaders de l’industrie aujourd’hui se montrent plus optimistes. Nous avons une excellente ressource. Même certaines zones qui n'étaient pas très bonnes se révèlent un peu plus favorables. C'est donc une bonne nouvelle , explique Greg Pretty, président du syndicat Fish, Food & Allied Workers, qui représente des milliers de pêcheurs et de travailleurs des usines de transformation des produits de la mer.

L’année dernière, les quotas étaient de plus de 50 000 tonnes, en hausse de 32 % par rapport à 2021. Cette augmentation avait coïncidé avec une hausse du prix au débarquement. Pendant la pandémie, le produit était devenu très populaire aux États-Unis. La demande avait finie par se tarir au courant de la saison 2022 laissant les entreprises de transformation avec de grandes quantités de crabes sur les bras.

Les quotas pour 2023 connu courant mars

Le surplus invendu de l'année dernière, combiné à l'augmentation des coûts pour les entreprises de pêche, inquiète quant aux perspectives de la récolte de cette année.

Une décision sur le quota global de cette année est attendue dans le courant du mois de mars. Les années précédentes, la récolte commençait généralement en avril.

M. Pretty n'a pas voulu révéler la position du syndicat sur la question de savoir si le quota devait rester stable ou augmenter.