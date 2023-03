Collision de trains en Grèce : violents heurts entre policiers et manifestants à Athènes

De violents heurts ont opposé dimanche des policiers et des manifestants en face du Parlement à Athènes lors d'un rassemblement de protestation après la catastrophe ferroviaire en Grèce qui a fait 57 morts mardi soir, a constaté l'AFP.

Des manifestants ont mis le feu à des poubelles et lancé des cocktails Molotov et la police a répliqué avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes en plein centre de la capitale grecque, ont constaté des journalistes de l'AFP.

En quelques minutes, la place Syntagma, la grande esplanade face au Parlement, s'est vidée des 12 000 manifestants, selon un nouveau décompte de la police, qui s'étaient réunis un peu plus tôt pour demander des comptes aux autorités grecques après cette collision frontale entre deux trains circulant sur la même voie.

Les manifestants, qui ont brandi des pancartes À bas les gouvernements assassins , avaient répondu à l'appel des étudiants, des cheminots et des employés du secteur public alors que les trains et le métro sont en grève dans le pays.

Une rage immense

Face au parlement, ils ont lâché des centaines de ballons dans le ciel à la mémoire des victimes de la collision frontale entre un train de voyageurs reliant Athènes à Thessalonique, dans le nord, et un convoi de marchandises mardi soir.

Des manifestants ont tenu des ballons sur lesquels on pouvait lire « 57 billets de la mort » en référence aux 57 personnes mortes dans l'accident de train. Photo : Reuters / LOUIZA VRADI

Nous ressentons une rage immense , a expliqué Michalis Hasiotis, président du syndicat des experts-comptables qui se sont joints au cortège.

« L'appât du gain, le manque de mesures prises pour la protection des passagers a conduit à la pire tragédie ferroviaire dans notre pays. » — Une citation de Michalis Hasiotis, président du syndicat des experts-comptables

Le premier ministre demande pardon

Auparavant le premier ministre Kyriakos Mitsotakis avait demandé pardon aux familles des victimes dans une déclaration solennelle alors que la Grèce, chamboulée par ce drame, est aussi saisie de colère face aux négligences et lacunes dans les chemins de fer révélées avec cet accident.

La vétusté du réseau ferré, divers problèmes dans le système de signalisation et de sécurité sur les chemins de fer ont été pointés du doigt alors que le chef de la gare de Larissa, la ville la plus proche de l'accident, a reconnu sa responsabilité.

Rien ne va dans ce pays, les hôpitaux sont à l'agonie, les écoles ferment, les forêts brûlent... Ils se moquent de qui? s'est emporté dans le cortège Nikos Tsikalakis président d'un syndicat des chemins de fer.

Une procession funéraire a eu lieu samedi. (Photo d'archives) Photo : afp via getty images / SAKIS MITROLIDIS

Non loin de la manifestation, le premier ministre a participé à un service religieux dans la cathédrale orthodoxe d'Athènes, alors que toutes les églises du pays ont prévu de rendre un hommage aux victimes de ce qui a été décrit par les autorités comme une tragédie nationale .