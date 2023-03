Un petit macareux moine secouru près de Moncton, « une rareté »

David Gordon roulait sur la très fréquentée route Coverdale à Riverview jeudi soir quand il a vu un petit oiseau sur la route qui tentait de battre des ailes, visiblement étourdi. Le bon samaritain s’arrête alors sur le bord de la route pour ramasser l’oiseau, pensant d’abord qu’il s’agit d’un petit pingouin.

David Gordon a secouru le petit macareux sur la très fréquentée route Coverdale près de Moncton. Photo : CBC / Pierre Fournier

Le couple emmène alors le volatile chez le vétérinaire le plus proche. Il est ensuite transfèré à l’institut de la faune sauvage à Sackville.

Bien loin de son habitat naturel

L’oiseau n’est pas un pingouin mais bien un petit macareux moine. Il est tout à fait inhabituel de trouver un macareux moine aussi loin dans les terres , explique Pam Novak, la directrice des soins aux animaux sauvages de l’institut.

Quand elle a reçu un courriel la prévenant de l’arrivée d’un macareux moine égaré, elle a pensé qu'il s'agissait d'une erreur de correction automatique et qu'il était question d'un pigeon. Elle qualifie ce macareux de rareté et d' oiseau mystérieux .

En 27 ans que nous sommes installés ici, nous n’en avons eu que quelques uns , explique Mme Novak.

Des macareux moine sur l'Île Machias Seal au Nouveau-Brunswick pendant leur période d'accouplement. Photo : Atlantic Laboratory for Avian Research/UNB

En été, les macareux moines viennent s’accoupler pendant plusieurs mois sur l’île isolée de Machias Seal, dans la baie de Fundy au large des côtes du Maine et de Grand Manan. Ils quittent l’île pour se diriger vers l’est dans l’Atlantique pendant l’hiver.

Trouver un macareux moine aussi loin à l'intérieur des terres, surtout en hiver, est un véritable mystère.

C'est étrange. J'ai vérifié quels étaient les autres signalements, et il ne semble pas qu'il y en ait beaucoup à l'intérieur des terres à cette époque de l'année, à la fin de l'hiver , a déclaré M. Novak.

L'oiseau est en bonne santé

Le petit macareux est, jusqu'à présent, en assez bonne forme. Ses couleurs sont plus ternes que l’image habituelle du macareux, mais c'est normal à cette époque de l'année. Le bec de ces oiseaux devient rouge pendant la période d'accouplement et de reproduction et s'assombrit pendant les mois d'hiver.

Ses ailes et ses pattes sont en bon état et il ne semble pas avoir été blessé en atterrissant sur le bitume. Il n'est pas mal nourri et a de bonnes chances d'être relâché dans la nature s'il ne présente pas de signes de blessures cachées dans les jours à venir.

Si sa santé reste bonne, le petit macareux sera relâché en pleine mer, idéalement à proximité de l'île Machias Seal, où il pourra retrouver le chemin de sa colonie.