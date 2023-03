Nouveau mode de scrutin pour la course à la chefferie des libéraux de l’Ontario

Les membres, qui assistent à l'assemblée générale annuelle du parti à Hamilton ce week-end, ont voté à une écrasante majorité pour un système un membre, un vote. Les partisans disent que ce processus est plus démocratique et que les conventions déléguées accordaient trop de pouvoir aux coulisses.

Le chef libéral par intérim, John Fraser, estime que ce vote représente un changement pour le parti. Cela fait partie du renouveau , a-t-il déclaré.

3 candidats à la chefferie

La course pour remplacer l'ancien chef Steven Del Duca n'a pas encore officiellement commencé, mais trois candidats envisagent ouvertement de se présenter à la direction du parti : le député Nathaniel Erskine-Smith, le député et ancien ministre du cabinet de l'Ontario Yasir Naqvi, et l'actuel membre du caucus provincial et ancien député Ted Hsu.

Nathaniel Erskine-Smith pense que le nouveau système de vote permettra un processus plus moderne et ouvert. Il se réjouit de pouvoir impliquer directement les membres en leur disant vous avez une voix directe sur qui sera votre prochain dirigeant . Il s’agit selon lui d’un gros avantage pour impliquer les gens dans le processus politique .

De son côté, Yasir Naqvi croit que le nouveau système de vote, combiné à une étape précédente pour rendre l'adhésion au parti gratuite, l'ouvre à beaucoup plus de personnes. En donnant aux membres du parti un mot à dire dans l'élection du chef, nous disons aux Ontariens : "intéressez-vous à notre parti. Faites partie de notre parti. Si vous voulez qu'un parti comme le Parti libéral de l'Ontario parle de vos valeurs, de votre vision et de vos rêves, c'est l’ occasion de s'engager" .

« Cette fête n'est plus un club exclusif de très peu de personnes. C'est une fête moderne et inclusive. » — Une citation de Yasir Naqvi, député libéral

Yasir Naqvi et Nathaniel Erskine-Smith espèrent que la date du vote soit fixée le plus tôt possible, de préférence avant la fin de l'année.

Un voyage

Pour sa part, John Fraser a souligné dans un discours samedi que la course à la chefferie est importante, et pas uniquement pour le résultat final. Selon lui, cette course est comme un voyage .

Ce voyage nous emmène dans tous les coins de cette province. Il nous fait travailler là où nous devons travailler. Nous invitons de nouveaux membres. C’est un débat sain sur les idées et les aspirations.

Faire ce travail préparatoire donnera au nouveau chef un parti avec une base plus solide et le mettra dans une meilleure position pour lutter contre les prochaines élections en 2026, selon le chef libéral par intérim.

Les membres doivent choisir dimanche le nouveau comité exécutif de la formation politique qui devra définir les règles et les délais de la prochaine course.

Sans statut de parti officiel

Lors des élections de 2018, les libéraux sont passés d'un gouvernement majoritaire à un manque de sièges suffisant pour obtenir le statut de parti officiel à l'Assemblée législative.

Bien que cette perte ait causé beaucoup d'introspection, les membres ont rejeté l'année suivante une proposition visant à passer à un système un membre, un vote.

L’élection suivante, en 2022, a produit un autre résultat décevant pour le parti, avec une fois encore plusieurs sièges manquant pour obtenir le statut de parti officiel.

Avec les informations de La Presse canadienne