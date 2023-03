Le codage informatique et la musique pour sensibiliser les jeunes à la culture autochtone

Un événement informatique unique a utilisé le codage et remixage de la musique d'artistes autochtones pour sensibiliser les élèves du secondaire de Saskatoon à la culture des Premières Nations et à la réconciliation.

Le Hackathon Your Voice Is Power a réuni une centaine d'élèves des écoles secondaires catholiques St. Joseph High School et Bethlehem Catholic High School, vendredi, à l'Université de la Saskatchewan.

Your Voice Is Power est une initiative d'Amazon Future Engineer Canada, et d’autres événements du genre ont également lieu au Canada.

À cette occasion, ils ont fait le remixage des chansons d'artistes autochtones à l'aide d'applications de codage en plus de participer à des discussions sur les expériences indigènes.

Cela m'a fait penser à ce que ma famille a vécu , note Joice Bear, élève de 11e année à la Bethlehem Catholic High School venu à l'événement pour perfectionner ses compétences en codage et apprendre à créer ses propres rythmes. Il explique que sa participation et le fait d’écouter des artistes autochtones lui a permis de réfléchir à son propre héritage.

Une des organisatrices du hackathon, l'éducatrice autochtone Jasmyn Albert chez TakingITGlobal, une organisation caritative mondiale œuvrant auprès des jeunes, espère que l'événement encouragera davantage d'élèves issus de milieux divers à explorer l'informatique.

L'espoir est qu'ils entendent les chansons, qu'ils entendent les histoires et que cela allume une sorte d'étincelle en eux et les aide à voir les possibilités qui existent , affirme-t-elle.

La musique comme canal de messages de réconciliation

L’événement a permis de s'apercevoir a offert à plusieurs musiciens présents de faire passer le message de la réconciliation à travers leurs musique

L’artiste hip-hop et militant autochtone né à Saskatoon et basé à Vancouver Dakota Bear, s'est produit lors du hackathon.

Il a parlé des défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones au Canada. Il a déclaré que sa musique vise à responsabiliser les jeunes et à sensibiliser à l'importance de la réconciliation.

Ma musique est un véhicule qui me permet de transmettre un message d'inspiration afin d'encourager les jeunes, en particulier les jeunes autochtones, et de sensibiliser le public aux injustices sociales et aux problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Autochtones .

Un appel qui a un écho auprès de Josh Weimer, un étudiant de l'école secondaire St. Joseph High School, pour qui il est important d'apprendre la réconciliation en dehors de la salle de classe.

Parfois, nous l'apprenons à l'école, mais je pense qu'il faut insister un peu plus sur l'importance d'apprendre ce genre de choses et sur le fait qu'il est important que l'histoire ne se répète pas et que nous incluions tout le monde , note-t-il.

Avec les informations de Will McLernon