Les Gee-Gees remportent la Coupe Wilson dans le gymnase des Ravens

Les Ravens de l'Université Carleton ont subi une première défaite à domicile cette saison au pire moment, samedi soir, en finale de la Coupe Wilson. Les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa ont offert une performance presque sans faille pour l'emporter 79 à 57 contre leurs grands rivaux et ainsi se mériter le titre de champions universitaires de l'Ontario.

C'est seulement la troisième fois de l'histoire du programme de basketball masculin de l'Université d'Ottawa que l'équipe remporte le tournoi provincial, après les conquêtes de 1993 et 2014.

C'est un match spécial. Juste de s'être rendu en finale, c'était un accomplissement. Je vis évidemment beaucoup d'émotions en ce moment. Je suis vraiment heureux et fier des joueurs. C'est un groupe spécial qui travaille vraiment fort , a confié James Derouin, l'entraîneur-chef des Gee-Gees, dans les minutes suivants la victoire des siens.

Je n'avais jamais gagné de ma carrière universitaire, c'est juste vraiment un gros sentiment de satisfaction , a renchéri l'ailier Guillaume Pépin.

Les Ravens avaient pourtant gagné leurs 13 parties au Raven's Nest cette saison, si l'on compte les matchs de séries éliminatoires. Les hommes de Taffe Charles étaient également sur une séquence de 9 victoires consécutives avant la finale des Sports universitaires de l'Ontario.

Ils le méritent. Ils la voulaient plus que nous. Ils ont travaillé plus fort aux rebonds et en défense. Leurs meilleurs joueurs ont mieux joué que nos meilleurs joueurs , a analysé l'entraîneur-chef des Ravens.

Un résultat sans équivoque

Les visiteurs ont pris les devants à l'issu des 10 premières minutes de jeu, 18 à 15, à la suite d'une poussée de huit points sans réplique pour conclure le 1er quart.

Les Gee-Gees ont par la suite poursuivi leur bon travail pour rentrer aux vestiaires avec une avance de 35 à 29, notamment grâce à l'efficacité de Cole Newton derrière la ligne de 3 points.

Les champions de la saison régulière ne sont pas parvenus à reprendre le contrôle du match en 2e mi-temps. Les Ravens ont même semblé s'écrouler, si bien qu'ils tiraient de l'arrière par 15 points avant le début du 4e quart.

Encouragés par leurs partisans moins nombreux, mais plus bruyants, les Gee-Gees n'ont pas levé le pied de la pédale dans les 10 dernières minutes de jeu. La fin de match a été l'affaire de Guillaume Pépin, qui a terminé la rencontre avec 19 points.

« J'ai senti que mon équipe avait besoin de plus de production offensive dans la deuxième moitié du match. Les gars m'ont encouragé et ça a porté fruits. » — Une citation de Guillaume Pépin, joueur des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Celui qui a été nommé sur la première équipe d'étoiles de la province, plus tôt cette semaine, avait pourtant réussi un seul panier lors des deux premiers quarts.

Ce que je lui ai dit à la mi-temps était probablement destiné à un public adulte seulement , a rigolé James Derouin. Il a toujours eu de la difficulté contre Carleton, donc sa deuxième mi-temps était particulièrement spéciale. C'est un grand joueur .

Un autre chapitre de la rivalité sous peu?

Les deux équipes de la capitale fédérale pourraient à nouveau croiser le fer le week-end prochain dans le cadre du championnat canadien universitaire de basketball, qui aura lieu à Halifax en Nouvelle-Écosse. Seules les huit meilleures équipes au pays y participent.

On les laisse célébrer chez nous : parfait, ça nous donne une motivation supplémentaire pour accomplir notre objectif principal qui est de remporter le championnat national , a conclu Taffe Charles.

Rappelons que les Ravens étaient sortis vainqueurs de leurs deux confrontations de saison régulière contre les Gee-Gees, signant des gains de 67 à 61 et 77 à 60.

Par ailleurs, l'équipe féminine des Ravens a de son côté remporté la Coupe Critelli en vertu d'une victoire de 70 à 57 sur la route, contre les Gaels de l'Université Queen's.