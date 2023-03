Une première médaille au premier jour des Jeux pour l’équipe de l’Est-du-Québec

La Louperivoise Camille Boudreau-Alexandre a remporté le bronze en patinage de vitesse à l'épreuve du 1000 mètres féminin chez les 14 ans.

Le meilleur résultat du jour pour la délégation de la Côte-Nord est la quatrième place de la gymnaste Angela Lemire à l'épreuve du saut. L'athlète de Baie-Comeau était la porte-drapeau de la délégation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, vendredi.

Cette première journée de compétition a été riche en émotions. Les organisateurs sont ravis de la participation et du déroulement des épreuves, alors que l'événement a dû être reporté deux fois en raison de la pandémie.

Les sites de compétition sont pleins. Les spectateurs sont là. Les gens vont voir. Il y a de l'ambiance. Ça va bien! , se réjouit la directrice générale du comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, Karine Malenfant.

L'épreuve de curling féminin, samedi Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les partisans étaient nombreux à assister au hockey féminin. Certains n’ont pas hésité à faire la route depuis l'Abitibi ou l’Estrie pour encourager les leurs. C'est important, surtout pour ma nièce. C'est sa première expérience, c'est sa deuxième année de hockey. Je voulais être là, je ne pouvais pas manquer ça , raconte Stéphanie Gingras, venue de l'Estrie.

Pour les jeunes athlètes de l’Est-du-Québec, il s’agissait de la première journée à concourir devant parents et amis.

C’est vraiment différent, parce que mes amis sinon ils ne seraient pas venus, donc c’est vraiment le fun. Mes amis ne me mettent pas de pression, ils viennent pour le plaisir , raconte Clara Boudreau-Alexandre, patineuse de vitesse courte piste de la délégation de l’Est-du-Québec.

L'épreuve de patinage de vitesse, samedi Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les Jeux du Québec offrent également une vitrine exceptionnelle à certains sports, pour lesquels ils sont une façon d’attirer d’éventuels nouveaux adeptes, comme l’escrime.

Ça va nous faire une belle visibilité et ça va peut-être donner le goût à de nombreux jeunes d’essayer l’escrime [...]. On a besoin de [ça] pour pouvoir faire découvrir le sport, mais une fois qu’on y goûte, souvent, on a la piqûre assez rapidement , décrit la missionnaire en escrime de la délégation de l’Est-du-Québec, Céline Guillemart.

L'épreuve d'escrime, samedi Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les épreuves du premier bloc se poursuivent sur les trois sites de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière jusqu'à mardi dans dix disciplines : le curling, l'escrime, la gymnastique, l'haltérophilie, le hockey féminin, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le plongeon, la trampoline et le taekwondo.

Au total, un peu plus de 2500 athlètes participeront à la 56e Finale des Jeux du Québec.

Avec les informations de Patrick Bergeron, René Levesque et Geneviève Génier Carrier