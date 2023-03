Le Festival des sucres est mort, vive le Festival d’hiver franco de Calgary

La tire sur neige et les rigodons sont toujours présents, mais le Festival compte maintenant bien plus : du rap, de la danse autochtone, un défilé multiculturel et des kiosques d’information des multiples associations culturelles francophones et des services en français offerts à Calgary.

On veut vraiment créer une communauté francophone pour la prochaine génération , explique Mike Wrobel, trésorier de l'Association canadienne-française de l'Alberta ( ACFA ) régionale de Calgary, l’association qui chapeaute cet événement en partenariat avec les autres organismes francophones de la région.

C'est tellement important pour tout le monde de voir cette communauté francophone qui se retrouve ici à Calgary.

Le conseiller municipal de Calgary André Chabot était heureux de rencontrer la mascotte Brisebois. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Un événement plus communautaire

Le Festival des sucres a connu des hauts et des bas durant ses 17 ans d’existence. L’événement célébrait surtout l’héritage francophone et s'était établi au parc Héritage de Calgary en 2016 dans le but de partager la culture francophone avec tous les Calgariens.

Une vraie cabane à sucre avait même été construite sur le site pour offrir une expérience authentique aux visiteurs.

La tire d'érable sur neige continue d'attirer les foules au Festival d'hiver franco Winterfest. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

La pandémie a mis fin à l’événement en 2020.

Ces trois années nous ont donné le temps de pouvoir revoir certaines choses avec le Festival , estime Marie-Thérèse Nickel, la directrice de l’ ACFA régionale de Calgary et l’un des piliers de l’organisation du Festival depuis près d’une dizaine d’années.

« Le marché des exposants, les activités et même nos animateurs démontrent la diversité et que tout le monde peut travailler ensemble, c’est génial! On peut voir aujourd’hui que la diversité est vraiment là, ce qu’on loupait un peu avec le Festival des sucres. » — Une citation de Marie-Thérèse Nickel, directrice de l’ACFA de Calgary

Une moyenne de 1300 à 1500 visiteurs participait au Festival des sucres chaque année et le record d’assistance est de 5000 participants.

L'événement est déjà un succès pour les organisateurs même si seulement une journée s'est écoulée. Le pari de faire découvrir la diversité francophone a été accompli, selon eux. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

La nouvelle formule a été déplacée à la Cité des Rocheuses, un endroit qui ne peut accueillir autant de personnes, cependant. Les organisateurs souhaitent garder l’événement plus communautaire.

Oui le grand public c’est une chose, mais des fois le grand public, ça peut prendre beaucoup sur une petite association comme l’ ACFA de Calgary , précise Marie-Thérèse Nickel.

Un pari réussi

Lors du passage de Radio-Canada à l’événement, samedi après-midi, la Cité des Rocheuses était bondée de jeunes et moins jeunes issus d’une multitude d’origines culturelles.

Vers 13 h, il y avait déjà pénurie de certains aliments servis lors du repas traditionnel canadien-français, en raison de la forte demande.

Certains participaient à leur tout premier Festival, comme Fritz Cazeneuve, un Haïtien d’origine installé à Calgary depuis 20 ans. L’homme de 74 ans a été invité à faire du bénévolat pour le kiosque d’Haïti Alberta Sports et Culture.

Les gens ont participé avec entrain aux diverses activités proposées lors du Festival. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Il avoue rarement fréquenter des francophones depuis qu’il s’est installé dans la province et même s’il avait entendu parler du Festival des sucres, ça ne l’avait jamais vraiment intéressé.

Il tapait généreusement du pied lors du spectacle du duo Folklofolie.

« Je vais revenir! Les 25 autres années qu’il me reste à vivre, je veux les partager avec les francophones! » — Une citation de Fritz Cazeneuve

Un membre du groupe Team BMB dansait du breakdance lors du spectacle de Pierre Sabourin, sûrement une première pour l’auteur-compositeur-interprète franco-albertain.

La directrice Marie-Thérèse Nickel regardait la scène, une larme à l'œil sous le coup de la fatigue et de l'émotion.

On a gagné la diversité qu’on voulait , explique-t-elle. C’est vraiment génial parce que nous sommes tous ensemble, on apprend à se connaître et à découvrir nos coutumes et c’est ça que l’on veut faire découvrir.

Le Festival d’hiver franco Winterfest se poursuit jusqu’au dimanche 5 mars à 16h30. Les billets d’entrée coûtent 10 $ pour les adultes, 18 $ avec le repas.