Olympiques spéciaux à Saguenay : une remise de médailles remplie de fierté

Plusieurs dizaines d'athlètes, qui proviennent des quatre coins du Québec, étaient réunis à la Polyvalente d'Arvida afin de recevoir leur médaille.

La remise s’est tenue à l’occasion de l’avant-dernière journée des compétitions auxquelles prennent part quelque 400 athlètes des quatre coins de la province.

Presque tous les athlètes ont pu gravir les marches du podium. Certains sont même repartis avec quatre médailles. Coralie Ramsay-Nadon, une athlète de la région, a pour sa part récolté deux médailles en compétition de raquette.

« Je me sens vraiment contente de ce que j'ai accompli. Même si tu as une déficience, j'ai réussi à accomplir mon but pour obtenir ce que je voulais dans la vie. »