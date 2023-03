Le leadership parental au cœur d’une rencontre franco-manitobaine à Winnipeg

Sous l’égide de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM) et de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), parents et éducateurs ont pris part à des ateliers ayant permis de mieux comprendre les enjeux et défis pour faire vivre la communauté francophone dans un contexte minoritaire.

C'est important qu'on s'implique dans la vie éducative de nos enfants, puis dans d'autres domaines de la communauté aussi, alors on veut juste comme rehausser, valoriser puis réengager les parents dans la communauté et dans la vie de leurs enfants , explique la directrice générale de la FPFM , Brigitte L’Heureux.

Brigitte L'heureux, directrice générale de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine croit que la rencontre de deux jours aura des résultats significatifs pour la communauté Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Par exemple, les échanges ont permis de lever le voile sur les enjeux de santé mentale pour les enfants et l’accompagnement que les parents peuvent leur offrir.

Ma fille est très anxieuse quand elle sort elle a peur, qu’elle ne connaît pas l’endroit, elle pose des questions, on va où?”, souligne Epiphanie Nangui, une nouvelle arrivante et mère de trois enfants, dont la fille a découvert avec beaucoup d’anxiété une nouvelle école et de nouveaux amis.

Epiphanie Nangui, nouvelle arrivante et mère de trois enfants a pris part aux discussions et en repart satisfaite, car elle a eu des outils pour mieux gérer l'anxiété de sa fille. . Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Elle repart aguerrie des échanges qu’elle a eus lors de la rencontre.

Ça m'a permis de savoir qu’elle est anxieuse et comment faire pour la rassurer , soutient-elle.

Ce n'est pas la première fois que la FPFM se penche sur la question de la santé mentale des enfants et fournit aux parents les clés pour affronter les défis que présente une telle réalité. En 2022, au moins deux rencontres ont été organisées sur cet enjeu à Winnipeg.

Une autre préoccupation qui tient à cœur à de nombreux parents demeure l’exposition de leurs enfants aux outils numériques et la meilleure manière de les canaliser.

Stéphane Allard cherchait des réponses sur la façon de mieux gérer le rapport que les enfants entretiennent, de nos jours, avec les outils numériques. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Au cours des discussions, des ressources et conseils ont été prodigués aux parents.

On a beaucoup parlé des écrans…d'essayer d'éviter les écrans car les écrans causent de l'anxiété parmi nos enfants et d'essayer d'éviter cela autant que possible , informe Stéphane Allard, père de trois enfants.

Bernard Lesage, président de la Commission scolaire franco-manitobaine. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Pour les organisateurs, les apprentissages de la conférence doivent être soutenus par un dispositif de suivi, qui est aussi rendu possible par le réseautage, note le président de la Commission scolaire franco-manitobaine , Bernard Lesage.

C'est une belle occasion pour faire du réseautage ou les parents de du rural comme de l'urbain puissent se rencontrer pour justement partager des bonnes pratiques , indique M. Lesage.

Avec ces nouveaux outils, les organisateurs espèrent que les parents pourront assurer un meilleur accompagnement de de leurs enfants.

Avec les informations de Cedrick Noufele