Une opération de prévention dans les sentiers de motoneige de la région

Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont profité de la dernière fin de la semaine de relâche pour effectuer des vérifications auprès des motoneigistes qui circulaient dans les sentiers des monts Valin.

Les policiers ont voulu rappeler l'importance du respect des limites de vitesse en piste et l’interdiction de circuler à motoneige en état d'ébriété.

L’opération Impact visait à sensibiliser les motoneigistes aux bonnes pratiques à adopter en piste, explique Carl Soucy, qui est coordonnateur récréotouristique à la SQ .

On s'attaque aux principales causes de collisions en motoneige: la vitesse, l'imprudence, conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. On contrôle aussi que les gens soient assurés, que les motoneiges soient enregistrées , a-t-il indiqué.

La Sûreté du Québec a mené une opération de prévention et de sécurité samedi auprès des motoneigistes dans les sentiers fédérés de la région. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les patrouilleurs ont vérifié si les motoneigistes avaient avec eux leur permis de conduire, leur preuve d'assurance, leur preuve de droit de passage dans les sentiers et le certificat d'immatriculation de la motoneige.

Plusieurs fois par an, les policiers mènent cette opération pour enrayer les comportements dangereux en véhicules hors route. Cette fois, plusieurs secteurs de la région ont été ciblés.

« On a souvent le commentaire: "Oui, les monts, c'est beau, mais ailleurs aussi il y a de la problématique, la vitesse." Et on l'a vu avec les collisions mortelles, sur les trois au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, il y en a deux qui ne sont pas sur les monts. » — Une citation de Carl Soucy, coordonnateur récréotouristique à la Sûreté du Québec

19 décès dans la province

Malgré les efforts déployés par la Sûreté du Québec, 19 décès sont survenus depuis le début de la saison dans la province, souvent en raison de comportements dangereux.

Beaucoup, cette année, ce sont des collisions avec des arbres, ce sont des gens qui arrivent trop vite dans les courbes. Donc oui à motoneige, c'est 70 km la vitesse, et près des zones résidentielles, c'est 30 km/h , a rappelé Carl Soucy.

Carl Soucy est coordonnateur récréotouristique à la Sûreté du Québec Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Il s’agit toutefois de cinq décès de moins que l’hiver dernier. Si la vitesse est souvent montrée du doigt dans les accidents, la conduite avec les capacités affaiblies est la cause de jusqu’à une collision sur deux, selon la Sûreté du Québec.

La SQ compte tenir d’autres opérations dans la région au cours des prochaines semaines, d’ici la fin de la saison.

D’après un reportage de Roby St-Gelais