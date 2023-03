La confusion et l’attente persistent chez SAAQclic

Une poignée de succursales de la SAAQ ont ouvert leurs portes pendant quelques heures samedi afin de résorber les files d’attente records des derniers jours. Cependant, certains points de service gérés par des mandataires, qui avaient pourtant promis d'accueillir des usagers et qui avaient même confirmé des rendez-vous, sont restés fermés.

C'est le cas des points de service de LaSalle et de Saint-Hubert. Les usagers du secteur se sont donc tous concentrés devant le seul centre ouvert dans le Grand Montréal, à Brossard, où une cinquantaine de personnes attendaient dans le froid à midi samedi.

Samuel Roger-Bertrand en était à sa deuxième file d’attente devant un bureau de la SAAQ et il n’était pas encore midi. On a attendu une heure ou une heure et demie à la SAAQ pas loin d’ici, et finalement, c’était fermé. C’était indiqué sur le site, mais personne ne le savait. On est venus ici et on attend une deuxième fois en ligne.

Saïd s’est lui aussi présenté devant la succursale mandataire de Saint-Hubert afin de renouveler son permis de taxi. Malgré ce qui était indiqué en ligne et par téléphone, ce point de service était fermé. Ça fait une semaine que je fais le tour des SAAQ et je n’arrive pas à entrer, c’est trop dur. Et si on appelle, ça prend cinq ou six heures pour répondre. Ce n'est pas agréable.

Quelques chanceux avaient tout de même réussi à obtenir un rendez-vous en ligne.

Ce n'était pas le cas de Diana, forcée de se présenter en personne pour renouveler la photo de son permis de conduire alors que son anniversaire approche. Il n'y a pas de rendez-vous jusqu'à la fin juillet , témoigne-t-elle.

Le gouvernement doit agir, croit un avocat

Hubert Lamontagne, conseiller juridique à l'Association pour la protection des automobilistes, dit avoir reçu des plaintes de conducteurs et de concessionnaires automobiles.

Il croit que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, devrait demander aux corps policiers de mettre en suspens tous les constats d'infraction reliés aux déboires de la SAAQ en ce moment puisqu'il y a des gens qui reçoivent des constats d'infraction parce qu'ils roulent avec un permis expiré, mais concrètement, ils ne sont pas capables de se rendre sur place pour le mettre à jour .

Le gouvernement a déboursé 458 millions de dollars pour mettre sur pied SAAQclic. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Le premier ministre François Legault a qualifié cette semaine la situation d’ inacceptable et a réclamé une solution rapide et davantage d’employés dans les bureaux.

Visiblement, cet appel n’a pas été entendu, déplore le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay.

« Encore en décembre dernier, [la ministre des Transports] Geneviève Guilbault nous disait que ça allait bien aller, mais on voit que c’est un fiasco. » — Une citation de Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec

Le virage numérique de la SAAQ continue de causer des maux de tête aux usagers de la route. Entrevue avec le président-directeur général de la SAAQ, Denis Marsolais.

Personne n’était disponible du côté de la SAAQ pour répondre à une demande d’entrevue. Par écrit, la Société se dit sincèrement désolée des inconvénients et demande aux clients de ne pas se présenter dans un centre de services, à moins d’avoir un rendez-vous.

Le rendez-vous doit être pris idéalement 20 jours ou moins avant la date d'échéance du document à renouveler. Le service devrait redevenir à la normale d’ici la fin du mois d’avril, ajoute-t-on.

D’après les reportages de Rose St-Pierre et de Charlotte Dumoulin