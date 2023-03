Les locataires du Domaine Beauséjour à Québec privés d’ascenseur jusqu’en juillet

Les locataires du Domaine Beauséjour, réservé aux personnes âgées de 55 ans et plus, ont appris jeudi dernier que l’ascenseur du bâtiment de six étages ne sera pas remis en fonction avant le mois de juillet.

C’est l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ) qui en a fait l’annonce aux locataires. L’ascenseur de l’immeuble de l’arrondissement de La Cité-Limoilou ne fonctionne plus depuis le 8 août.

C’est inacceptable. Je n’ai jamais vu ça. Ça va faire presque un an , dénonce la coordonnatrice du Bureau d’animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL), Nicole Dionne.

L’OMHQ explique ce report par l’échec des travaux de forage qui ont fragilisé la structure du bâtiment au cours des derniers mois.

On avait deux alternatives : refaire le forage sous l’ascenseur ou remplacer complètement l’ascenseur. Le forage n’a pas fonctionné comme on voulait, donc on a donné le go pour commander un nouvel ascenseur finalement. Les spécialistes nous parlent d’un délai de fabrication de 2,3 mois, puis il faut compter l’installation , explique le directeur général de l’organisme, Dany Caron.

L’OMHQ avait d’abord privilégié l’option du forage en raison des délais moins longs. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Des compensations ridicules

Depuis le 8 août, les locataires de l’immeuble ont chacun reçu un total de 500 $ à titre de compensations. L’OMHQ leur promet également de ne pas augmenter leur loyer durant l’année 2023. Si les locataires souhaitent déménager et l’entreprise de déménagement exige un montant additionnel pour le service en raison de l’absence d’ascenseur, l’organisme s’engage à payer la différence de prix.

Plusieurs aînés estiment que ces mesures sont insuffisantes.

L’argent ne me fait pas léviter jusqu’au 3e étage. Ils offrent 500 $ autant à ceux qui sont au 6e étage que ceux qui sont au rez-de-chaussée. Ça ne fonctionne pas , croit Christian Ernst, résidant au Domaine depuis 7 ans.

L’homme de 62 ans a des problèmes cardiaques et trois étages à monter depuis son stationnement. La rupture de services le contraint à monter son épicerie sur une période de plusieurs jours.

Je fais mes sacs d’épicerie en conséquence, car je ne peux pas me taper les escaliers deux fois. Je suis complètement épuisé. Je n’ai pas la santé pour le faire , raconte-t-il.

Un autre locataire, Jean-Louis Caumon, souhaite carrément déménager. Il se dit en confinement, comme pendant la pandémie . Il prévoit demander à l’OMHQ un remboursement complet de son déménagement.

L’OMHQ soutient n’avoir reçu aucune demande de relocalisation jusqu’à maintenant. Une tournée de chacun des locataires, avec des infirmières du CIUSSS de la Capitale-Nationale a eu lieu et aucun locataire n’avait de problématiques majeures , affirme Dany Caron.

L’organisme maintient sa ligne d’urgence mise sur pied pour les locataires ainsi que ses services pour porter les bagages.

Les locataires du Domaine Beauséjour à Québec privés d’ascenseur jusqu’en juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Des impacts physiques et psychologiques à long terme

Selon le BAIL, des mesures de soutien et d’accompagnement en tout temps doivent être ajoutées parce que les locataires sont dans une situation extrêmement précaire .

On a une crainte sérieuse d’une détérioration de la qualité de vie de ces gens et de leurs capacités. Ces gens n’ont plus la liberté de faire leurs activités. Un ascenseur dans un immeuble où logent des aînés, c’est essentiel , explique Nicole Dionne.

Même pour ceux qui n’ont pas de problématiques de santé majeures comme Jean-Louis Caumon, l’absence d'ascenseur dissuade ses amis, du même âge, de venir le retrouver au Domaine Beauséjour. Je n’ai plus de visite , confie-t-il.

Nicole Dionne se demande si la situation sera véritablement rétablie en juillet. Elle recommande aux locataires de faire une réclamation financière à l’OMHQ et de tenter une demande de réduction de loyer auprès du Tribunal administratif du logement, malgré les délais et les démarches qui peuvent s’avérer complexes.

On est un organisme à but non lucratif. On fait dans la mesure de nos moyens. On ne ferme pas la porte à d’autres mesures compensatoires , indique Dany Caron.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe