L’aide au logement ne sortira pas les gens de la pauvreté, disent des prestataires

L’augmentation de 125 $, qui fait passer le montant maximal de l’aide au logement pour les personnes vivant seules de 375 $ à 500 $, est l’une des mesures phares du budget provincial.

Cette aide n’aura toutefois aucun effet pour les personnes vivant dans des logements subventionnés et pourrait être une mince consolation devant les hausses de loyer potentielles et l’inflation.

Dans une période de grande pauvreté et de multiplication des crises, c’est un choix politique plutôt cynique , déplore Gabrielle Peters, une analyste de politiques qui vit avec un handicap.

Elle dénonce notamment l’une des conditions de l’augmentation, en vertu de laquelle le coût du logement doit être supérieur à l’aide que [le bénéficiaire] reçoit actuellement .

Le but semble être de donner l’impression de faire quelque chose pour sortir les gens de la pauvreté, tout en soutenant le moins de personnes possible , lance-t-elle.

Oriana Kapusta ne voit pas non plus comment l’argent promis fera une différence pour elle. Même si je vis dans un logement subventionné, je n’ai pas les moyens de vivre, surtout quand on considère les frais médicaux non couverts par le régime d’assurance-maladie de la province, explique-t-elle.

Jusqu’à 160 000 bénéficiaires, dit le gouvernement

Un porte-parole du ministère provincial du Développement social et de la Réduction de la pauvreté soutient que l’augmentation du montant d’aide au logement bénéficiera à quelque 160 000 personnes, dont 33 000 enfants.

Ce nombre est toutefois loin en dessous du total de 224 000 personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale ou d’aide aux personnes handicapées qui figurent dans les chiffres du gouvernement.

Le ministère n’est pas en mesure de confirmer combien de personnes vivant dans un logement subventionné auront aux nouveaux fonds.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni