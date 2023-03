Des parents sont désespérés face au manque de places en garderie à Yellowknife

J'ai parlé à mon patron et je ne vais pas reprendre le travail. C’est un coup dur sur le plan des revenus , regrette Colleen Wellborn, à la recherche d’une place en garderie pour son plus jeune enfant.

La jeune femme raconte qu'elle a contacté environ 35 établissements dans la ville, après la suspension du permis de la garderie à qui elle comptait confier son enfant.

Je dirais que 20 d'entre eux ont dit qu'ils n’envisageaient même pas de [me] mettre sur une liste d'attente parce qu’elle est longue de deux ans, environ 5 m'ont répondu en disant "Je vais vous mettre sur la liste, mais elle est assez longue", et puis probablement 10 n'ont jamais répondu du tout , a-t-elle dit.

« Nous n'avons aucun espoir. » — Une citation de Colleen Wellborn

300 nouvelles places ne résoudront pas le problème

Selon le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson, le territoire a gagné environ 170 places en garderie depuis 2018-2019, et, avec l'aide du gouvernement fédéral, il vise à en créer 300 nouvelles d'ici 2026.

Mais même si le gouvernement atteignait cet objectif demain, la ville manquerait toujours de places.

Par exemple, la Yellowknife Day Care Association, un établissement qui offre 104 places, a plus de 400 noms sur sa liste d'attente, et seulement une trentaine de places se libèrent chaque année.

La liste d'attente n'a jamais été aussi longue , confirme sa directrice générale Mandy Janse van Rensburg.

Yvette Cooper, secrétaire de l’Association des établissements de garde des Territoires du Nord-Ouest (NWT Early Childcare Association), estime que le manque de places est lié à l'accord entre les T.N.-O. et Ottawa, signé en décembre 2021, qui vise à offrir des services de garde à 10 $ par jour d'ici 2026.

En vertu de cet accord, le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi subventionne les places en garderie afin que les fournisseurs agréés puissent demander moins aux familles. L’accord limite également l'augmentation des tarifs des prestataires.

Mais selon Yvette Cooper, la structure des subventions ne suit pas le rythme de l'inflation et n'est pas viable pour certains établissements.

Colleen Wellborn croit aussi qu'un meilleur soutien du gouvernement pour les garderies, en leur permettant de d'exiger un prix plus élevé, par exemple, aiderait à mettre fin à la pénurie de places.

Trouvez ne serait-ce qu'une douzaine de personnes pour ouvrir des services et vous pourriez résoudre le problème , pense-t-elle.

Un bassin de travailleurs restreint

Briony Grabke, porte-parole du ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, affirme que la disponibilité des services de garde d'enfants est un problème national.

Depuis la pandémie, dit-elle, les employeurs se disputent un bassin de travailleurs potentiels de plus en plus restreint. En même temps, les taux d'emploi sont à des niveaux historiquement élevés dans tout le pays, et particulièrement dans les T.N.-O., ce qui signifie qu'un plus grand nombre de familles peuvent être à la recherche de services de garde que les années précédentes .

Elle assure que le gouvernement territorial s'efforce de recruter et de garder les éducateurs de la petite enfance en consacrant 4,6 millions de dollars aux salaires de ces travailleurs au cours des deux prochaines années, et de remédier à la pénurie de bâtiments adaptés à la garde d'enfants.

D'après les informations de Sidney Cohen