Internet haute vitesse accessible pour tous les résidents de Clarence-Rockland d’ici 2025

En 2021, les gouvernements fédéral et provincial ont conclu une entente avec Bell Canada afin de fournir des services d’Internet à haute vitesse à près de 100 000 ménages de l’est ontarien, a commenté le député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin.

« Et je sais qu’aujourd’hui c’est le résultat de ces investissements-là« , a-t-il ajouté.

le député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Bell Canada n’a pas nommé les secteurs qui devraient être desservis en priorité, mais il assure que les travaux devraient s'accélérer d’ici l’été prochain.

« Nous sommes impatients de nous lancer dans ce projet et d'apporter jusqu'à trois gigabits par seconde dans les foyers, ce qui est incroyable pour les jeux, pour le partage de documents importants, de dossiers médicaux, appel un sur Zoom, etc.« , a ajouté Matt Henderson, gestionnaire principal chez Bell Canada

Rendre Clarence-Rockland plus attrayant

Pour le maire de Clarence-Rockland, Mario Zanth, l’arrivée des services d’Internet à haute vitesse va permettre de rendre la municipalité plus attrayante. Selon lui, le développement économique de Clarence-Rockland a les outils nécessaires pour croître .

Mario Zanth, nouveau maire de Clarence-Rockland. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté/Municipalité de Clarence-Rockland / Barnyard Studio du coin