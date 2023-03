Bay du Nord : la Cour fédérale appelée à tenir compte des émissions en aval

Ces groupes souhaitent également que la Cour prenne en considération les décisions de cours de justice ailleurs dans le monde qui ont conclu que les études environnementales devaient tenir compte des émissions de GES en aval pour ce type de projet.

Selon la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), les promoteurs d'un projet qui fait l'objet d'une évaluation d'impact fédérale doivent fournir une estimation des émissions de GES de ce projet.

Dans le cas d'un projet pétrolier comme Bay du Nord, le promoteur fournit par exemple une estimation des émissions pendant l'extraction.

La Loi sur l'évaluation d'impact stipule toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'estimer les émissions en aval .

Selon Equinor, le gisement pourrait permettre de produire au moins 300 millions de barils de brut sur 30 ans. Photo : Radio-Canada

Pourtant, la vaste majorité des émissions d'un baril de pétrole sont produites lors de sa combustion, par exemple au moment où ces émissions s'échappent du tuyau d'échappement d'un véhicule, donc en aval.

Selon Ecojustice, qui représente la Fondation Sierra Club Canada, Équiterre et Mi'gmawe'l Tplu'taqnn, le processus d'extraction du projet pétrolier extracôtier de Bay du Nord, à Terre-Neuve-et-Labrador, ne représentera que 10 % des émissions : les 90 % restants proviendront de la combustion du pétrole.

Au bout du compte, il faut changer la loi pour qu'elle inclue explicitement les émissions en aval, selon l'avocat d'Ecojustice, Alan Andrews.

Causes semblables en Australie

Le combat que mènent les trois organisations qui poursuivent le gouvernement fédéral est semblable à ceux menés par d'autres organisations qui ont réussi à faire annuler des décisions sur des projets industriels en raison de leur contribution au changement climatique.

Dans un mémoire des faits soumis au juge mercredi, une avocate d'Ecojustice, Anna McIntosh, a notamment fait référence au projet de mine de charbon à ciel ouvert de Gloucester Resources qui avait été rejeté par un tribunal australien.

Au dernier paragraphe de sa décision rendue en 2019, le juge australien Brian Preston avait indiqué que cette mine allait être à la mauvaise place au mauvais moment .

C'est le mauvais moment parce que les émissions de GES de la mine de charbon et de ses produits feront augmenter les concentrations totales de GES à un moment où il est maintenant nécessaire, et de toute urgence afin d'atteindre les objectifs climatiques généralement convenus, de diminuer rapidement et profondément les émissions de GES . Ces conséquences désastreuses doivent être évitées , peut-on lire dans la décision du juge.

Ecojustice fait également référence à une autre décision prise par un tribunal de la Nouvelle-Galles du Sud qui a conclu, dans une poursuite engagée par l'écologiste Pete Gray, que le gouvernement n'avait pas correctement évalué les émissions de gaz à effet de serre qui seraient causées par l'exploitation de la mine Ani Hill et par l'utilisation ultérieure du charbon, donc des émissions en aval.

Toutefois, contrairement à la loi canadienne, la réglementation de la Nouvelle-Galles du Sud, où ces projets de mine étaient envisagés, requiert explicitement que l'évaluation d'impact d'un projet tinne compte des GES en aval.

Toutefois, selon Alan Andrews, d'Ecojustice, une bonne interprétation de la Loi sur l'évaluation d'impact, conformément à son objectif de protection de la santé humaine et de l'environnement ainsi qu'au principe de précaution, nécessite la prise en compte des émissions en aval .

Le ministre canadien de l'Environnement, Steven Guilbeault, lors de la COP15 à Montréal. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / ANDREJ IVANOV

Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a approuvé le projet en avril dernier à la suite d'un examen de l'Agence d'évaluation d'impact et d'une évaluation environnementale.

Dans son mémoire, Ecojustice fait valoir que ni l'agence ni le ministre de l'Environnement ne pouvaient interpréter la loi d'une manière qui leur permette d'exclure les émissions en aval, compte tenu de la réalité acceptée des graves dommages liés au changement climatique.

Le document d'Ecojustice souligne que les décisions de l'agence doivent tenir compte des objectifs de la loi, qui vise à promouvoir le développement durable, qui ne compromet pas les besoins des générations futures et qui assure que les décisions en matière d'évaluation environnementale sont prises d'une manière qui protège l'environnement et la santé humaine et qui applique le principe de précaution .

L'avocate Anna McIntosh a notamment plaidé mercredi que la Cour suprême avait reconnu que les gaz à effet de serre n'avaient pas de frontière et que les effets causés par les émissions d'un projet ne dépendent pas de l'endroit où elles sont émises, que ce soit au Canada ou ailleurs .

Le gisement de pétrole Johan Sverdrup, exploité par Equinor dans la mer du Nord, au large de la Norvège, le 7 janvier 2020. Photo : Reuters / Norsk Telegrambyrå (NTB) / Carina Johansen

Cependant, selon l'avocat d'Equinor, le promoteur de Bay du Nord, l'entreprise ne peut pas être tenue responsable de choses sur lesquelles elle n'a pas d'emprise. Il serait impossible d'évaluer les émissions produites lors de l'utilisation du pétrole puisque Equinor ignore qui seront les acheteurs.

« Nous ne savons pas quelles seront les utilisations en aval. » — Une citation de Sean Sutherland, avocat d'Equinor

Mais le fait est qu'il ne s'agit pas que d'un seul projet : il y en a d'autres à l'horizon et nous avons donc besoin que le gouvernement fédéral exige clairement que tous les projets tiennent compte des émissions en aval et de leur compatibilité avec les engagements du Canada en vertu de l'Accord de Paris , a indiqué l'avocat Alan Andrews, d'Ecojustice, dans un échange avec La Presse canadienne.

L'audience a eu lieu mercredi et jeudi. Le juge Russel Zinn a déclaré qu'il y a tellement de preuves présentées dans cette affaire qu'il lui faudra un certain temps pour prendre une décision.