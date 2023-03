L’industrie de la construction recrute des réfugiés au Moyen-Orient

La compagnie Dora Construction accompagnera des délégués du gouvernement provincial à Amman, en Jordanie, du 6 au 10 mars, où se déroule un sommet sur la mobilité des travailleurs réfugiés.

L’entreprise qui est basée à Halifax espère recruter jusqu’à 25 travailleurs à cette foire de l’emploi.

Besty Sisco, qui fait partie de l’équipe de recruteurs de Dora Construction, affirme qu’il y a une pénurie bien documentée de travailleurs de la construction à travers le Canada et en Nouvelle-Écosse .

L’entreprise affirme avoir du mal à embaucher des travailleurs au Canada.

Les cimentiers et les charpentiers sont surtout en demande en Nouvelle-Écosse, dit Betsy Sisco.

Je devrais avoir 25 personnes en entrevue, environ. La plupart sont des réfugiés syriens avec d’excellentes qualifications , déclare-t-elle.

Plusieurs d’entre eux sont au camp Zaatari, dans le nord de la Jordanie, où vivent en ce moment plus de 80 000 réfugiés de la guerre en Syrie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le camp de réfugiés Zaatari, en Jordanie, le 17 juin 2021. Photo : Reuters / Alaa Al Sukhni

Betsy Sisco ajoute que l’entreprise a déjà vérifié que les candidats qu’elle espère convaincre en Jordanie sont éligibles au Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique, un programme fédéral pour faciliter l’immigration économique, en accélérant l’embauche et la réinstallation des réfugiés.

Le processus d’immigration pour ces travailleurs devrait prendre de 6 à 9 mois.

Construction résidentielle dans une banlieue d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 31 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

McLeod Group Health Services, un opérateur privé de foyers de soins et de résidences pour retraités à Antigonish, Annapolis Royal et Windsor en Nouvelle-Écosse, se rend aussi à la foire de l’emploi en Jordanie la semaine prochaine avec le ministère provincial du Travail, des Compétences et de l'Immigration.

Le groupe a récemment recruté une cinquantaine de travailleurs de la santé lors d’une mission de recrutement similaire au Kenya.