Basketball masculin : l’Université de Winnipeg perd son 1er match de championnat Ouest

Mais cette défaite est loin de décourager l'entraîneur-chef des Wesmen, Mike Raimbault qui mise sur la progression de ses joueurs.

Nous avons un excellent groupe de jeunes et ils travaillent semaine après semaine pour essayer de s'améliorer, et c'est une excellente expérience pour nous de participer à un match comme celui-ci, et cela nous sera utile à l'avenir , soutient M. Raimbault.

Des éloges sont également venus de l'entraîneur-chef des Vikes, Craig Beaucamp.

Winnipeg est une équipe vraiment coriace qui nous a répondu du tac au tac pendant les trois premiers quarts , souligne-t-il.

Je pense que nous avons fait preuve de résilience et que nous avons continué à jouer au même rythme tout au long du match. Nous avons obtenu quelques arrêts dans le deuxième quart-temps qui ont vraiment mené à la séparation.

La semaine prochaine, les Wesmen participeront au championnat national de basket-ball masculin, pour la première fois depuis 1994.

C'est énorme pour nous. C'est la première fois que notre université participera aux championnats nationaux en 30 ans, donc nous sommes excités par ce défi et nous attendons avec impatience cette opportunité , a déclaré Raimbault.

La compétition qui regroupera huit équipes, se déroule du 10 au 12 mars au Scotiabank Centre d'Halifax en Nouvelle-Écosse.

Avec les informations de Nathan Liewicki