Le Nordet de l’UQAR remporte deux médailles d’or à la course de canot à glace au Bic

Les deux équipes de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont obtenu la médaille d’or dans les catégories Élite femme et Sport, lors de la course de canot à glace au parc national du Bic, samedi après-midi.

C’est la canotière et capitaine du Nordet, Sandrine Benoît, qui a mené son équipe à la victoire, après près de huit kilomètres de course dans des conditions alternant la banquise et les eaux libres.

Aujourd’hui, on a travaillé vraiment fort en équipe et c’est ça qui a fait qu’on a été capable de dominer la glace , témoigne-t-elle, exaltée.

L’athlète participe à sa troisième saison compétitive pour l’ UQAR , mais son équipe de cinq compte trois nouvelles recrues cette saison. Certaines n’avaient jamais pratiqué le canot à glace auparavant.

L’étape rimouskoise est la troisième course de la saison du Circuit québécois de canot à glace. La semaine dernière, la compétition avait lieu à Portneuf. Au début du mois de février, c’est la ville de Québec qui accueillait les canotiers.

En tout, 25 équipes ont participé à la course samedi. Dans la catégorie Sport, l’équipe mixte de l’ UQAR est aussi arrivée en première place.

Les canotiers ont parcouru près de huit kilomètres dans le parc national du Bic. Photo : Facebook / Grand défi des glaces de Rimouski

Au signal de départ, la catégorie Élite ouverte s’est propulsée sur la banquise. Les trois autres départs, des catégories Élite femme, Élite mixte et Sport, se sont ensuite succédé. Les équipes devaient compléter la boucle à la Pointe-aux-Anglais le plus rapidement possible.

Dans la première portion de la course, les athlètes ont dû éviter habilement les chevauchements des glaces sur la banquise et les îlots de frasil en trottinant, une technique qui consiste à propulser le canot avec une jambe en contact avec le sol.

Une fois sur les eaux libres, les équipes ont affronté la marée descendante et les courants marins.

Malgré la fatigue, les canotiers devaient être aux aguets du terrain imprévisible et prendre des décisions stratégiques tout au long de la course.

Il faut être prévoyantes , explique d’emblée la canotière Marilou Roy. Souvent, à l’avant, il y en a une qui regarde plus loin le dénivelé pour être sûre qu’on ne s’enligne pas dans un bloc […]. C’est un travail d’équipe de communiquer pour être sûr qu’on a la meilleure trajectoire possible.

Il y a une variété de conditions […]. Ça comporte d’autres défis , soutient la capitaine, Sandrine Benoît.

La préparation

Avant le grand départ, les espoirs étaient grands pour l’équipe de canotières.

On s’est bien positionnée cette saison. On est arrivée deuxième et quatrième [aux courses précédentes]. La semaine passée, en quatrième place, mais à comme une minute de la troisième place. Donc on vise le podium aujourd’hui, c’est sûr , confiait Sandrine Benoît avant la course.

Ça devrait être serré , croyait pour sa part la canotière Marilou Roy. L’étudiante de l’ UQAR réalisait d’ailleurs sa troisième course de canot à glace à vie. C’est de la belle banquise lisse avec du beau dénivelé. On a vraiment hâte et on pense qu’on va faire un podium. C’est pas mal sûr!

L'équipe Le Nordet de l'UQAR dans la catégorie Sport est aussi arrivée première. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Les membres de l’équipe Le Nordet de la catégorie Élite femme s’entraînent sur l’eau une à deux fois par semaine à la marina de Rimouski, en vue des compétitions. On a commencé les entraînements en automne, il faut se préparer plusieurs mois d’avance , raconte l’étudiante Marilou Roy. Pendant la semaine, quand on est en compétition, on essaie de réduire un peu le niveau d’intensité pour avoir plus d’énergie le jour de la course.

La veille d’une compétition, chaque membre de l’équipe cire le canot et aiguise ses crampons, pour réussir à conserver la vitesse qui pourrait les mener à la victoire.

Une heure avant le départ, les guides vérifient tous les canots et les équipements des participants. À bord : radio VHF, veste de sauvetage et sifflet.

Tout au long de la course, les guides, la Garde côtière canadienne et les pompiers observent les faits et gestes des athlètes.

C’est une course qui est risquée. On est sur un couvert de glace, en période hivernale. On s’assure que les gens ont les équipements, et ils peuvent participer à la course par la suite , explique Charles Arseneault, propriétaire de SRS Sauvetage Nautique.

Les équipes ont rendez-vous le 11 mars à Beauport pour La Grande virée des canotiers et canotières.