Une compétition d’escalade à saveur d’Honey Dill qui rassemble les Manitobains

Tekla Cunningham enseigne l'escalade au complexe The Hive. Elle explique que c’est la deuxième fois qu’une compétition de cette ampleur est organisée à Winnipeg .

Elle ajoute que cette compétition est unique au Manitoba, c'est pourquoi on a voulu l’appeler Honey Dill Style, comme cette sauce que l’on ne trouve qu'ici .

Les participants sont divisés en catégories d’âges et groupés selon leurs niveaux. Plus une personne grimpe haut, en faisant le moins d’essais possible, plus elle comptabilise des points , explique Tekla Cunningham.

Tekla Cunningham, qui enseigne l'escalade au complexe sportif The Hive, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Par la suite, les personnes ayant eu les scores les plus élevés dans la catégorie des plus jeunes seront retenues pour participer à des compétitions régionales.

C’est le cas de Carys Findlay, qui fait partie des deux meilleurs escaladeurs de sa catégorie pour les 10 à 12 ans.

Elle se dit très contente, car tout le monde se soutient et s’encourage pour aller plus haut . Elle ajoute que ces initiations à ce sport lui ont donné le goût de suivre des cours d'escalade.

Carys Findlay était d’ailleurs accompagnée de ses parents, qui sont très fiers d’elle.

« C’est la 2e fois qu’on vient et on sent qu’en plus de s’amuser, Carys en a appris beaucoup. Escalader la pousse à affronter ses peurs, à prendre des décisions et à faire des choix » — Une citation de Ian Findlay, père de Carys Findlay

Carys Findlay et ses parents. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

« Autant physique que mentale »

Le superviseur et enseignant d’escalade au complexe The Hive et à l’Université du Manitoba, Iain Ormiston, explique qu'en quatre ans, il a observé de nombreux bienfaits du sport, autant chez les enfants que chez les adultes.

On voit que l’escalade apporte beaucoup aux gens, ils apprennent à prendre confiance en eux. C'est une activité autant physique que mentale , explique-t-il.

Des participants à la compétition d’escalade amicale Honey Dill Style, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Au Manitoba, il n’y a pas beaucoup d’endroits pour grimper en extérieur, ce n’est pas comme en Colombie-Britannique par exemple. Donc c’est aussi pour ça que la communauté d’escalade est contente de se retrouver ici , témoigne le superviseur.

La journée s'est clôturée par une compétition visant à départager les vainqueurs parmi les cinq femmes et cinq hommes ayant eu les scores les plus élevés dans la catégorie adulte.