Que signifient les changements à la tarification sur le carbone du budget de la C.-B.?

Le budget de cette année inclut plus d’un milliard de dollars sur trois ans pour combattre les changements climatiques en construisant des communautés plus résilientes, des communautés qui résisteront à toutes sortes d’urgences, des feux de forêt, des vagues de chaleur ou des rivières atmosphériques , annonçait la ministre des Finances Katrine Conroy, mardi.

Le budget provincial a pourtant déçu certains environnementalistes. Plusieurs observateurs ont déploré le fait que la protection de la biodiversité était oubliée, ou encore l’absence de vision pour transformer l’économie.

Quant aux verts, ils espéraient l’annonce d’investissements massifs pour améliorer l’offre de transports en commun dans des régions mal desservies, comme l’île de Vancouver ou le corridor Sea-to-Sky.

D’autres, comme l’expert en politique environnementale de l’Institut Climatique du Canada Dale Beugin, saluent plutôt la province pour ses efforts avec la tarification du carbone.

La Colombie-Britannique était le leader au Canada en matière de tarification du carbone, et avec ces changements, elle continue de l’être , dit-il.

De 50 $ à 170 $ la tonne d'ici 2030

Mise en place en 2008, une première au Canada, la taxe sur le carbone avait peu augmenté ces dernières années. Le budget 2023-2024 confirme des augmentations importantes qui alignent la province sur les normes fédérales.

C’est essentiel d’utiliser la taxe sur le carbone même si c’est un peu controversé, il faut avoir le courage et féliciter le gouvernement d’avoir le courage d’augmenter ces taxes-là , ajoute l’observateur David Merner.

Le prix du carbone est actuellement de 50 $ par tonne d'émissions produites, ce qui ajoute 0,11 $ au litre d'essence, 0,13 $ au litre de diesel et 0,10 $ au mètre cube de gaz naturel.

Le prix à la pompe augmentera de 3,3 cents le litre chaque année à partir du 1er avril, et ce, jusqu'en 2030, en raison de l'augmentation de la taxe sur le carbone. Photo : CBC / Ben Nelms

À compter du 1er avril, et à chaque année suivante à cette même date, la taxe sur le carbone augmentera de 15 $ la tonne pour atteindre 170 $ la tonne en 2030.

Ainsi, cette hausse se traduira par une augmentation de 3,3 cents le litre chaque année, pour atteindre 0,374 $ le litre en 2030.

On commence à atteindre des niveaux ou ça va accélérer les investissements dans les technologies sobres en carbone , se réjouit l’économiste de la Fondation David Suzuki Tom Green.

Un crédit d’impôt bonifié

Parallèlement, la province augmentera son crédit d’impôt progressif pour l’action climatique. Une famille de quatre personnes pourra recevoir jusqu’à 900 $ par année à compter de juillet 2023.

Le crédit d’impôt, un versement du fédéral envoyé quatre fois par année, s’applique aux contribuables sous le seuil de 50 170 $ pour une famille ou de 39 115 $ pour un individu.

« On voit que 80 % des familles vont être dans une meilleure situation même avec les prix sur le carbone qui montent. S’ils font des changements dans leur vie pour réduire leur utilisation d’essence ou de gaz, ils vont être dans une meilleure situation. » — Une citation de Tom Green, économiste à la Fondation David Suzuki

Victoria promet que d’ici 2030, la majorité des Britanno-Colombiens recevront davantage qu’ils ne paient avec la taxe sur le carbone.

Un nouveau système aligné sur le fédéral pour les grands émetteurs

Pour les grands émetteurs, le gouvernement doit aussi mettre en place un nouveau système de tarification provincial fondé sur le rendement.

Le système, qui s’appliquera aux industries pétrolières et gazières, de même qu’aux compagnies minières et forestières, entrera en vigueur en 2024.

Ce changement majeur suscite des réactions partagées. Les verts craignent par exemple que ces tarifications se transforment en cadeaux pour les grands émetteurs.

C’est un système qui n’est pas transparent, on ne sait pas comment ça va être décidé, quelle taxe ils vont payer pour la pollution de carbone, c’est un grand problème , juge la cheffe du Parti vert, Sonia Furstenau.

Même si le gouvernement laisse entendre que les nouvelles normes seront plus strictes que celles d’Ottawa, le projet de loi déposé mardi après-midi après le dévoilement du budget offre peu de détails.

On en saura plus au cours de la prochaine année, mais de façon générale, ils convergent vers ce que font les autres gouvernements au Canada , observe Dale Beugin. C’est la façon dont les autres provinces et territoires protègent la compétitivité de leurs grandes industries tout en maintenant des incitatifs pour réduire les émissions.

En fixant des cibles et des tarifs qui diffèrent selon les industries, la tarification du carbone basée sur le rendement permet en théorie de s’assurer que ces industries ne s’effondrent pas et innovent pour réduire leurs émissions.