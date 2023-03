Une deuxième taverne du Gamer ouvre ses portes en Estrie

Ouverte depuis cette semaine, cette succursale s'ajoute à celle de Stanstead, qui permettait déjà aux passionnés de se rencontrer pour échanger. Selon Simon Proulx, copropriétaire de l'endroit, ce genre de commerce manquait à l'appel à l'extérieur des centres urbains.

Le monde était toujours en train de s'en aller à Sherbrooke ou à l'extérieur pour ces choses-là. On avait une demande et on a décidé d'offrir cet endroit-là. À Stanstead, ça fonctionne très bien, donc on essaie un plus petit commerce à Coaticook. Jusqu'à présent, les gens répondent présents.

Les frères Vincent et Simon Proulx souhaitent d'ailleurs créer une ambiance où tous sont les bienvenus, où le jugement n'est pas permis.

C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de critères de genre ici. Tous sont bien accueillis, autant les filles que les garçons. On est là pour tout le monde !

Sur place, les visiteurs peuvent profiter de plusieurs consoles de jeux vidéo, dont une toute nouvelle Xbox ou encore une borne d'arcade contenant 14 000 jeux.

« Il y a des jeux en masse pour s'amuser ! » — Une citation de Simon Proulx, copropriétaire de la taverne du Gamer de Coaticook

Pour souligner l'ouverture de l'endroit, les passionnés de Star Trek étaient invités sur place samedi. Un événement aux couleurs de cette populaire saga était organisé.

Par ailleurs, contrairement à ce que le nom du commerce laisse présager, aucune boisson alcoolisée n'est vendue à l'intérieur de l'établissement.

On a de la bière, mais c'est sans alcool ! On a plusieurs sortes de boissons exotiques, sodas ou boissons énergisantes pour rester dans le style gamer , a conclu Simon Proulx.

Avec les informations de Jean Arel